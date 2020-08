Önkormányzat

Feloszlik Pilismarót képviselő-testülete

Feloszlik a Komárom-Esztergom megyei Pilismarót képviselő-testülete csütörtökön - közölte a község honlapján Pergel István Csaba, a település független polgármestere, aki augusztus 15-i hatállyal távozik tisztségéből.



A polgármester tájékoztatása szerint a község képviselő-testülete csütörtökön rendkívüli ülésen, név szerinti szavazással, hét igen szavazattal, egyhangúlag döntött a feloszlásáról. Réti József Károly alpolgármester augusztus 11-ével távozik tisztségéből.



A közleményben az áll, hogy a döntést a helyi sóder- és homokbánya nyitásával kapcsolatban kialakult helyzettel indokolták. A testület nem kíván a továbbiakban "a bányanyitáshoz szükséges településrendezési terv módosításában semmilyen döntést hozni, vagy falugyűlést összehívni" - írta a polgármester.



Hozzátette, a testület az időközi önkormányzati voksoláson megválasztandó új polgármester és új képviselő-testület "kezébe adja ebben a kérdésben is a döntés jogát és felelősségét".



Beszámolt arról is, hogy a képviselő-testület a működőképesség fenntartása érdekében "egyedi határozattal kötelezettségvállaló személynek" jelölte ki Balázs Márta jegyzőt.



A pilismarótiak sajtóinformációk szerint nemrégiben népszavazási kezdeményezést nyújtottak be, hogy megállítsák a szerintük jelentősen környezetkárosító bányanyitási beruházást.