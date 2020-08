Jótékonyság

Idén is elindította iskolakezdési segélyprogramját a Katolikus Karitász

Elkezdődött szerdán a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű országos segélyprogramja. A szeptember 15-ig tartó összefogás célja mintegy 10 ezer gyermek iskolakezdését segíteni.



Az akciót a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, valamint a Karitász honlapján online lehet támogatni, emellett a központi bankszámlán "iskolakezdés" megnevezéssel is várják az adományokat - mondta el Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója a segélyakciót elindító szerdai budapesti sajtótájékoztatón.



Kiemelte, hogy egy hívás egy színesceruza-készletet, 10 hívás egy iskolatáskát, 1000 hívás 100 gyermek támogatását jelenti.



A támogatások, tanszerek átadása augusztus végén és szeptember elején, az iskolakezdés első napjaiban valósul meg.



Hozzátette, hogy Trianon 100. évfordulója alkalmából 100 határon túli elsőosztályos gyermekhez is eljuttatnak tanszereket és iskolatáskákat kárpátaljai és vajdasági településekre.



A Katolikus Karitász tizedik alkalommal hirdeti meg a Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű segélyprogramot, hogy minél több iskolás gyermeknek tegye könnyebbé a tanévkezdést. A szervezet célja, hogy az országos összefogással évről évre több gyermeknek segíthessenek az iskolakezdésben.



A Karitász segélyakciójával nemcsak az eszközök beszerzését segíti, hanem utalványokkal, egyedi támogatásokkal is a családok mellett szeretne állni. Az önkéntesek személyes jelenlétével, a folyamatos kapcsolattartással az egész tanévben biztonságot adnak a családoknak, és szükség szerint segítik őket a mindennapi terhek könnyítésében.