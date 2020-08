Bíróság

Megalázta, fojtogatta, szexre kényszerítette kislányait egy férfi

A vádhatóság közleménye szerint a férfit kiskorú négyrendbeli veszélyeztetésével, szexuális erőszakkal, szexuális kényszerítéssel, a személyi szabadság kétrendbeli megsértésével, négyrendbeli bántalmazással és becsületsértéssel elkövetett kapcsolati erőszakkal vádolják, felesége ellen kiskorú négyrendbeli veszélyeztetése a vád.



A házaspárnak négy lánya született, akik a vádirat szerint 2006 óta rendszeresen tanúi voltak a családi konfliktusoknak, emellett apjuk rendszeresen, szíjjal, fakanállal, horgászbottal is bántalmazta őket. A gyerekek sem fizikai, sem lelki támogatásra nem számíthattak anyjuktól, mert a nő a neveléssel kapcsolatos feladatait 2016-tól teljes mértékben elhárította. A két nagyobb gyerek végzett minden házimunkát, két kisebb testvérüket is ők látták el, a tanulás rovására.



Az apa a legidősebb lányát általában szobafogsággal büntette, volt, hogy ez egy hónapig tartott. Második gyermekét becsmérelte, megalázta, többször hányásig fojtogatta. Harmadik lányát a 14. születésnapjához közeledve felvilágosításra hivatkozva szexuális cselekményre kényszerítette. A férfi szexuális céllal közeledett hatéves lányához is.



A családi háttér miatt a gyerekek közül több is alkoholhoz, gyógyszerhez és kábítószerhez nyúlt, elszökdösött otthonról, éles tárggyal bántalmazta magát.



Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfire fegyházbüntetés kiszabását kérte és szülői felügyeleti jogának megvonását indítványozta.