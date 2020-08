Híresség

A kórházból üzent Benkő László

Benkő László, az Omega billentyűse két hete került kórházba: egy esés következtében eltört a térde és a bordája. A lábát meg kellett műteni, és bár a beavatkozás jól sikerült, később vizesedni kezdett a tüdeje. Benkő László azóta a kórházban lábadozik, családja és barátai rendszeresen látogatják. 2020.08.04 19:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A zenész most a Blikkel adott hírt magáról nagyvilágnak.



"Köszönöm, jól vagyok, vagyis jobban" - árulta el Benkő. Hozzátette: "Én is azt remélem, hogy hamarosan elhagyhatom a kórházat, és hazamehetek." A cél "mihamarabb felépülni" - mondta a billentyűs.



Nemrég bent jár nála az Omega dobosa, Debreczeni Ferenc is, aki a Blikknek úgy nyilatkozott: zenésztársa valóban nincs túl jó állapotban, de remélik, hogy hamarosan felépül. "Nagyon szeretnénk, és azért drukkolunk, hogy két hét múlva már ott legyen velünk a próbákon" - tette hozzá Debreczeni.



Benkő maga is elmondta, hogy a barátai is folyamatosan mondják, hogy ideje lenne újra színpadon állnia, és bevallotta: ő maga is ezt szeretné.



"Mindenkinek köszönöm, aki drukkol értem. Ez jólesik" - üzente a zenész.