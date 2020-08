Járvány

36-an fertőződtek meg koronavírussal egy Győr-Moson-Sopron megyei családi rendezvényen

Harminchatan fertőződtek meg koronavírussal egy Győr-Moson-Sopron megyei családi rendezvényen - közölte az M1 aktuális csatorna Híradója.



Hozzátették: Magyarországon egyelőre kedvező a járványhelyzet, de ez az eset is bizonyítja, hogy milyen könnyen lobbanhat be újra a járvány.



Az esettel összefüggésben több mint 120-an kerültek hatósági házi karanténba.



A csatorna megkereste a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK) is, amely azt közölte: a hatóság Hajdú-Bihar megyében észlelte a koronavírus-járvány halmozódását. A járványügyi vizsgálatok során derítették fel, hogy az érintettek egy Győr-Moson-Sopron megyei családi rendezvényen fertőződtek meg.



A kontaktkutatások után Győr-Moson-Sopron és Vas megyében találtak még fertőzötteket - ismertette az NNK.