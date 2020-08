Baleset

Baleset az M7-esen: a honvédelmi miniszter autója is érintett volt

Zavartalanul halad a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Siófok-Sóstó térségében, ahol hétfő délelőtt baleset miatt teljes útzár, majd sávkorlátozás volt érvényben - írta a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján. A Honvédelmi Minisztérium (HM) azt közölte, hogy Benkő Tibor honvédelmi miniszter is érintettje volt a balesetnek.



Batta Zsolt Iván, a főkapitányság sajtóreferense korábban az MTI megkeresésére elmondta: egy teher- és egy haszongépjármű, valamint egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között ütközött össze a sztráda 98. kilométerénél.



Hozzátette, az eddigi adatok szerint a haszongépjármű sofőrje és utasa sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosan, utóbbihoz mentőhelikopter is érkezett.



A HM az MTI-vel hétfő délután azt közölte: a honvédelmi miniszter autója is érintett volt a reggeli órákban az M7-es autópályán, tisztázatlan körülmények között történt balesetnek. A minisztérium autójában utazók - köztük Benkő Tibor honvédelmi miniszter - nem sérültek meg. A miniszter mielőbbi gyógyulást kíván a baleset sérültjeinek - tették hozzá.



A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja - írták.