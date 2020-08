Bűncselekmény

Székhez kötözték, kegyetlenül megkínozták és kifosztották a debreceni nyugdíjast

A vádhatóság társtettesként, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, valamint erőszakkal, felfegyverkezve, társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette és csalás bűntette miatt emelt vádat a két, többszörösen büntetett előéletű vádlottal szemben. 2020.08.03 13:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A törvényszék azonban az élet elleni bűncselekmény helyett erőszakos cselekményüket rablás, testi sértés, illetve személyi szabadság megsértése bűntettének minősítette.



A nem jogerős ítélet tényállása szerint a két vádlott a megyeszékhely külvárosában, a késő esti órákban, kerítéslécet ragadva tört rá az idős, beteg sértettre és bántalmazta őt. Késsel, valamint házának felgyújtásával is fenyegették, majd készpénzének, telefonjának, és bankkártyájának átadására kényszerítették. Ezután egy zsinórral a székéhez kötözték, száját betömték és leragasztották, testére különböző súlyos tárgyakat helyeztek, így hagyták kora hajnalban a sorsára. A gátlástalan elkövetők nyomban kifosztották a sértett bankszámláját, a csalással felvett összeget pedig elvásárolták.



A sértett arcán és halántékán súlyos koponyatöréses sérüléseket szenvedett. Ujját eltörték, és agyburok alatti vérzéses sérülése is keletkezett. Amikor a következő napon rátaláltak, már életveszélyes állapotban volt. Mozgásképtelenséget eredményező lekötözése, az étel-és italfogyasztás tartós hiánya fokozott testi és lelki gyötrelemmel járt.



A törvényszék álláspontja szerint a vádlottak -a betegségei miatt a bűncselekmények elhárítására korlátozottan képes- sértettet értékeinek megszerzése végett kínozták, de meg nem ölték, noha megtehették volna. Lekötözésével pedig a segélykérésben szándékozták megakadályozni. Ölési szándék hiányában 12, illetve 14 évi fegyházbüntetés szabott ki, 10-10 évre a közügyektől is eltiltotta őket.



A vádhatóság részben téves jogi minősítés miatt, a büntetések súlyosítása és vagyonelkobzás alkalmazása céljából fellebbezett.



A fellebbviteli főügyészség azonos álláspontja szerint a vádlottak erőszakos magatartásának minősítése törvénysértő. A támadók mindent megtettek azért, hogy a sértett meghaljon. A sértett azért élte túl a támadást, mert a szomszéd beavatkozott. A bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére is elkövetett emberölés bűntette kísérletének megállapításának van helye. A fellebbviteli főügyészség az egyik vádlottal szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását, a másik vádlott büntetésének számottevő súlyosítását, valamint vagyonelkobzás alkalmazását indítványozta.



Az ügyészségi, valamint a felmentés, illetve enyhítés végett bejelentett védői fellebbezések alapján a büntetőügyben a Debreceni Ítélőtábla határoz.