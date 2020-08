Családpolitika

Novák Katalin: a kormány támogatja az anyatejes táplálást

A kormány minden eszközzel segíteni kíván abban, hogy minden édesanya, aki szeretné, anyatejjel tudja táplálni a gyermekét - hangoztatta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az anyatejes szoptatás világnapján, szombaton a Facebook-oldalára feltöltött videóban.



Novák Katalin kiemelte: a szoptatás egy olyan fantasztikus kapocs gyermek és édesanya között, ami nehezen pótolható mással. "Ezért is indítottuk el a családbarát szülészet pályázatokat" - fűzte hozzá.



Kifejtette: szeretnék elérni, hogy Magyarországon minden szülészeten családbarát körülmények legyenek, amelyek között jó szülni, és a szülést követő első napokban is minden támogatást megkap a család ahhoz, hogy élvezhesse az együttlét első időszakát.



Mint mondta, ezért segítik ezeken a családbarát szülészeteken is a szoptatást, és ezért van az is, hogyha esetleg egy édesanya nem tud szoptatni, de más édesanyának az anyatejét szívesen odaadná a gyermekének, akkor ezt megtehesse: másfélszeresére emelték az anyatej után adott támogatás összegét.



"Kívánjuk mindenkinek, hogy lelje a legtöbb örömét a gyermekében" - zárta szavait Novák Katalin.