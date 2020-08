Jog

Facebook-törvényt kér a kormánytól Péterfalvi Attila

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke javaslatot tett arra, hogy a kormány alkosson jogszabályt a közösségi médiáról, amely szerint csak alapos indokkal lehet felfüggeszteni közösségi profilokat, és a magyar hatóság felülbírálhassa ennek jogosságát. A szakemberek úgy vélik, a Facebook indokolatlan cenzúrája sértheti a véleménynyilvánítás szabadságát, ezért fontos, hogy a személyes profilok felfüggesztésének felülvizsgálata magyar kompetencia legyen – számolt be róla a Magyar Nemzet.



Mint ismeretes, a nyár folyamán már a második személyes profilfelfüggesztési hullám söpört végig a Facebookon. Tömegével, indokolatlanul, szűrés nélkül függesztett fel a Facebook személyes profilokat, amelyeket csak a személyi igazolványról készült fotó elküldése után, napokkal később oldottak fel.



Péterfalvi Attila szerint a magyar gyakorlatot figyelembe véve aggályos az okmánymásolás, ami az adatvédelmi szabályzat elveivel és a magyar adatvédelmi hatóság gyakorlatával is ellentétes.



Simon János politológus szerint, ha a politikai kampány hajrájában a személyes profilokat tömegesen letiltják, azzal megbéníthatják a kormányzati erőt, és erre komoly esély is van a következő választáson. A politológus egyébként régóta szorgalmazza, hogy a visegrádi országok fogjanak össze, és alkossanak meg egy új közösségi felületet, hogy az információáramlás ne csak a Facebookon keresztül működhessen.