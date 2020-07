Egészségügy

A koronavírus okozta elváltozást is kimutatni képes CT-t adtak át Pécsett

A koronavírus-fertőzésre jellemző elváltozásokat is kimutatni képes képalkotó diagnosztikai berendezést adtak át a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában pénteken. 2020.07.31 15:19 MTI

Fotók: MTI/Varga György

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára az eseményen elmondta: a koronavírus-járvány elleni védekezési alapból 133 millió forintért vásárolt és az egyetem orvosi képalkotó klinikájának Rákóczi úti telephelyén üzembe helyezett komputertomográf (CT) akár már a laboratóriumi teszteket megelőzve is felfedi az orvosok előtt a vírus okozta tüdőelváltozást, segíti a betegség nyomon követését a kezelés és a kontrollvizsgálatok során.



"Használatával választ kaphatunk olyan kérdésekre, amelyekre más képalkotó diagnosztikai eszközökkel, például röntgen-, vagy ultrahangkészülékkel nem" - mutatott rá.



Magyarország megnyerte a koronavírus elleni első csatát, megfékezte a járvány első hullámát és más országokkal ellentétben el tudta kerülni a tömeges megbetegedéseket - mondta, hozzátéve, hogy bár a magyar védekezés számít az egyik legsikeresebbnek Európában, a veszély nem múlt el, szakértők szerint fel kell készülni a járvány második, őszi hullámára.



Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a felkészülés nem lehetne eredményes megfelelő orvosi eszközök, felszerelések nélkül, ezért a klinikai központ új CT-je jelentős előrelépés a koronavírus elleni küzdelemben. Hozzáfűzte, a berendezésnek óriási jelentősége van más elváltozások, köztük daganatos betegségek korai felismerésében, továbbá tüdőszűrő-vizsgálatok elvégzésében is.

Schanda Tamás kitért rá: a pécsi egyetem klinikai központja a Dél-Dunántúl klinikai szintű betegellátó intézménye, Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltatója, számos területen nemcsak régiós, hanem országos feladatokból is kiveszi a részét. A központ éves osztályos betegszáma több mint 100 ezer, a járóbeteg-szakellátásban egymilliót meghaladó esetet lát el, a gyógyítás mellett kutató és oktató tevékenységet is végez.



Miseta Attila orvosprofesszor, a PTE rektora köszönetet mondott a koronavírus-járvány elleni védekezésben áldozatos munkát végző egyetemi dolgozóknak, egyben reményét fejezte ki, hogy a vírusra fél, vagy egy év múlva "már csak mint rossz emlékre fogunk visszagondolni". Úgy vélte, ha "megtartjuk az előírásokat, kellő fegyelemmel követjük az utasításokat, továbbra sem lesznek nagyon komoly problémák".



Kiemelte, hogy az orvostudomány rohamléptékkel fejlődik, a 7-10 évvel ezelőtt vásárolt műszerek már leamortizálódtak, cseréjük szükségessé válik. Ennek a folyamatnak egyik eleme az új CT vásárlása, amelyet a közeljövőben egy másik beszerzése követ.



Sebestyén Andor, a klinikai központ elnöke hangsúlyozta: az egyetem nem állhat meg a fejlesztésekkel, mert az a célja, hogy a lehető legjobb ellátást biztosítsa a régió lakosságának. Jelezte, már a döntéshozók előtt van a klinikai központ Rákóczi és Rét utcai telephelyének reorganizációját, klinikák modernizációját is tartalmazó fejlesztési koncepció.