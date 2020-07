Koronavírus

Kormányszóvivő: az iskolakezdést is veszélyeztethette volna az enyhítés

A koronavírus-járvány elleni védekezést szolgáló intézkedések enyhítése kockázatos lett volna, és akár a szeptemberi iskolakezdést is veszélyeztethette volna - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az M1 aktuális csatornán csütörtök este.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón közölte, hogy érvényben maradnak a járvány elleni védekezést szolgáló intézkedések.



Szentkirályi Alexandra kiemelte: míg a környező országokban emelkedik a megbetegedések száma, addig Magyarországon az intézkedéseknek köszönhetően még mindig jók az adatok, "kontrollálni tudjuk a járvány terjedését".



Ugyanakkor - az operatív törzs ajánlása alapján - arra jutottak, hogy bármilyen enyhítés, így az ötszáznál több résztvevős zenés-táncos rendezvények engedélyezése is nagyon kockázatos volna - tette hozzá.



Azt mondta, arra készülnek, hogy szeptemberben hagyományos módon kezdődik el a tanév.



A kormányszóvivő megismételte: a nyár a fesztiválok ideje, a zenészek a korlátozások miatt sok fellépéstől elesnek.



A kormány ezért 5,3 milliárd forintos támogatást nyújt a zenészeknek. A keretből garázskoncert-sorozat indul, amelynek felvételeit mindenkinek elérhetővé teszik. A programot a Magyar Turisztikai Ügynökség bonyolítja le - tette hozzá.



Elmondta, meglapozottnak ítélik a postai dolgozók követelését, ugyanakkor "meg van kötve a kezük", ezért a kormány levélben fordult az Európai Bizottsághoz, hogy engedélyezze a postások bérének emelését.



Szentkirályi Alexandra szólt arról is, eddig 1 millió 192 ezren töltötték ki a nemzeti konzultációs íveket, és még több mint két hét van részt venni a konzultáción.



Az emberek visszajelzése irányadó lesz a járványhelyzet kezelésében - tette hozzá.