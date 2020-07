Oktatás

Országos iskolatáska- és tanszergyűjtésbe kezdtek a máltaiak

Országos iskolatáska- és tanszergyűjtésbe kezdett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy alapítvánnyal - jelentette be a szervezet ügyvezető alelnöke csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Győri-Dani Lajos elmondta, a Csodatáska nevű akcióban az ország 85 pontján gyűjtik az iskolaszereket, amiket később eljuttatnak rászoruló családoknak.



Ugyanakkor pénzadománnyal is segíteni lehet az iskolakezdést; a felajánlásokat az adomanyozz.hu-n keresztül lehet eljuttatni - közölte.



A pénzadományokat a szeretetszolgálat iskolaszerek vásárlására fordítja majd - tette hozzá az alelnök.



Elhangzott az is, hogy 7000-8000 gyermeknek szeretnének segíteni szeptemberig.