Kinevezés

Amerikai különmegbízottat nevezte ki a sarkvidékkel kapcsolatos politika képviseletére

Jim DeHart veterán diplomata személyében az amerikai külügyminisztérium különmegbízottat nevezett ki szerdán az Északi-sarkvidékkel kapcsolatos amerikai politika koordinálására.



Jim DeHart karrierdiplomata, 28 éve dolgozik a külügyminisztériumban. A tárca által kiadott közlemény kiemelte, hogy kétszer teljesített szolgálatot Afganisztánban, irányította az az ottani újjáépítési csoport munkálatait, hosszú ideig dolgozott Norvégiában, és volt a Fehér Házban a Nemzetbiztonsági Tanács közép-ázsiai ügyekért felelős igazgatója is.



Az Északi-sarkkal kapcsolatos amerikai különmegbízott posztja három éve betöltetlen. Az utóbbi időben azonban Washington számára megnőtt a térség jelentősége, és az amerikai külpolitika irányítói Oroszország és Kína ottani befolyásának növekedéséről tartottak többször is előadást.



Mike Pompeo külügyminiszter májusban, az Északi-sarkvidéki Tanács finnországi ülésén hangsúlyozta, hogy a részben még feltáratlan olaj- és gázkészletekben gazdag térségben egyre erősebben érzékelhetőek hatalmi törekvések és versengések.



Akkor konkrétan Kínához intézett figyelmeztetést. Kiemelte, hogy "csak azért, mert az Északi-sarkvidék érintetlen terület, nem jelenti azt, hogy ott törvényen kívüliség van".



Az amerikai diplomácia vezetője többször is hangoztatta, hogy a térségben érzékelhető versengésre az Egyesült Államoknak is fel kell készülnie. A múlt héten Dániában tárgyalva leszögezte: Washington a továbbiakban erőteljesebben kötelezi el magát az Északi-sarkvidék térségében.



A DeHart kinevezését bejelentő közleményben a külügyminisztérium úgy fogalmazott: "az Egyesült Államok a nemzetközi közösségben kulcsfontosságú vezető szerepet játszik az Északi-sarkividékkel kapcsolatos kérdésekben, és változatlanul elkötelezett a térség békéje iránt".