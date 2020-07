Közlekedés

Csütörtökön próbaterhelést végeznek az M0-s hárosi Duna-hídján

További átfogó vizsgálat vált szükségessé az M0-s autóút 1990-ben átadott Deák Ferenc (hárosi) Duna-hídján, ezért csütörtökön próbaterhelést végeznek az átkelőn - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szerdán az MTI-vel.



A cég tájékoztatása szerint erről az M0-s déli szektorának az M1-es autópálya felé vezető oldalán történő fejlesztéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzés alapján döntöttek.



A vizsgálatba külső, független szakértőként bevonták a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékét.



Az egyetem szakemberei megállapították, hogy az adott szerkezeti elemek többletigénybevétele - amely független a fenntartási munkálatoktól - döntően a hídszerkezet előéletéből származik. Rámutattak továbbá arra, hogy szükség van egyes hatások teljes körű feltárására. Ezt a próbaterhelés során 25-30 megrakott nyerges vontatóval vizsgálják.



A vizsgálatok eredményei nyomán dönthetnek arról, hogy szükséges-e a hídon bármiféle további beavatkozás, és ha igen, milyen műszaki tartalommal és ütemezésben - tudatta a társaság.



Kiemelték: alaptalan az a feltevés, hogy híd önsúlya a rekonstrukció nyomán nőhet, mivel az M0-s autóút beton pályaszerkezete helyett a hídra jóval könnyebb aszfaltburkolat került, és a tömör vasbeton szegélyeket is üreges acélszegélyekkel váltották ki. Hozzátették, semmi nem támasztja alá azt a feltételezést sem, hogy a felújítás után a híd süllyedni kezdett.



Alaptalannak nevezték azokat a felvetéseket is, amelyek szerint "a szélmozgásra is rosszul reagál a felújított útpálya". Közölték, a szélterhelésre a kábelhídszerkezetek a legérzékenyebbek, a Deák Ferenc-híd acélszerkezete azonban igen merev, amelynek nem jelent problémát a légmozgás.



A NIF Zrt. arra törekszik, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen annak érdekében, hogy a közlekedők hosszú távon - legalább további 30 évig - biztonságosan használhassák az M0-s autóút hídját - áll a közleményben.