Bűnügy

Machetével ölte meg a gyermekeit védő édesanyát - tényleges életfogytiglant kaphat

Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetést indítványoz a Fővárosi Főügyészség vádiratában a férfival szemben, aki tavaly decemberben machetével ölt meg egy gyermekeit védő édesanyát a főváros X. kerületében 2020.07.29 09:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ibolya Tibor fővárosi főügyész közleményében azt írta, a vádirat szerint a 23 éves vádlott tavaly december 30-án a délutáni órákban a X. kerületben, a Harmat utcában követni kezdte a vele egy emeletes házban lakó és hazafelé tartó kiskorú sértettet.



A vádlott lakásában magához vett egy bozótvágó kést, valamint más, fegyvernek minősülő tárgyakat is, hogy a kiskorút bántalmazza, majd a szomszédban lakókhoz ment és becsengetett.



A lakásban a vádlottal korábban semmilyen kapcsolatban nem álló édesanya és kiskorú gyermekei tartózkodtak. Az ajtót az édesanya nyitotta ki, akire a férfi rátámadt és bántalmazni kezdte. Az édesanya utolsó leheletéig védte gyermekeit, a férfi az elfogástól tartva el is menekült, a nő pedig a helyszínen életét vesztette. A bujkáló támadót a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy napon belül elfogta és őrizetbe vette.



A férfi ellen azért is vádat emeltek, mert 2019 decemberében egy másik sértett sérelmére szexuális kényszerítést is elkövetett, illetve gyermekpornográf felvételeket szerzett meg.



A Fővárosi Főügyészség a férfi ellen aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, minősített eseti szexuális kényszerítés, valamint - felvételek megszerzésében megnyilvánuló - gyermekpornográfia miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre.



Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság - halmazati büntetésként - ítélje életfogytig tartó fegyházbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától.



A bűncselekmények tárgyi súlyára, valamint a férfi személyi körülményeire figyelemmel az ügyészség nem lát lehetőséget arra, hogy a jelenleg letartóztatásban lévő vádlott a büntetésből feltételes szabadságra legyen majd bocsátható, ezért indítványozta, hogy a bíróság zárja ki ennek lehetőségét - tette hozzá a főügyész.