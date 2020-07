Járvány

Koronavírus-veszély egy nyári táborban - levelet kaptak a szülők

Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester egy valószínűsíthetően fertőzött kísérőtanár kórházba kerülése után azonnal lépett.

Koronavírus-gyanúval kivizsgálásra vittek pénteken egy tüneteket produkáló pedagógust, aki néhány napja beteg rokonát ápolta kórházban, akiről bebizonyosodott a fertőzöttség - írja Facebook-oldalán Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere.



Mint beszámol róla, az ápolást követően a pedagógus 7 napon át kerületi általános iskolásokra felügyelt a sarkadi Arany János-kollégiumban szervezett nyári táborban, ezalatt a Piros és a Brassó iskola 45 iskolásával érintkezhetett.



Szaniszló Sándor az ügyben a következőkről döntött:

- levélben kérte az érintett szülőket, hogy a pedagógus megismételt teszteredményéig ne vigyék haza a gyerekeket, elkerülve, hogy 50 család karanténba kerüljön

- az önkormányzat átvállalja a tábor plusz napjainak költségét, mivel az még nem ért véget

az önkormányzat megrendelte a gyerekek és kísérőik tesztjét is



A veszély akkor múlik el, ha a tanárról kiderül, második teszteredménye is negatív, de erre leghamarabb hétfőn kerül sor.



A polgármester addig is folyamatos tájékoztatást ígér.