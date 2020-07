EU-csúcs

Dömötör: komoly áttörést jelent a megállapodás

Komoly áttörésként értékelte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az EU-csúcsot lezáró megállapodást, hiszen - mint mondta - sikerült megvédeni a nemzeti büszkeséget és jelentős mennyiségű plusz pénzt is kiharcoltak az országnak.



Dömötör Csaba az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában elmondta, a megállapodás azért is áttörésnek számít, mert a tárgyalások elején a felek álláspontja nagyon távol volt egymástól, és több országcsoport vitázott négy napon keresztül.



Kifejtette: voltak olyan országok, amelyek nemhogy többet, de kevesebbet akartak befizetni, mint eddig.



A déli országok pedig nagy bajban vannak, így egyértelműen segítségre szorulnak. Ugyanakkor a tárgyalóasztalnál ültek a kelet-európai országok is, amelyek eddig fegyelmezett gazdaságpolitikát folytattak, és a költségvetésük nem "szállt el", mégis az a veszély fenyegette őket, hogy arányaiban kevesebb pénzt kapnak - tette hozzá.



Az államtitkár kiemelte: a lényeg, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 3 milliárd euróval, azaz mintegy ezermilliárd forinttal több fejlesztési forrást tudott "kiharcolni" az eredeti tervekhez képest.



A műsorban elhangzott, hogy a keddi adatok szerint már 725 ezren töltötték ki a nemzeti konzultációs ívet. Dömötör Csaba erre reagálva azt mondta, a koronavírus-járvány mindenkit érintett valahogy, ez magyarázhatja a konzultáció népszerűségét.