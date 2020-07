Családpolitika

Novák: átlépte a százezret a babaváró támogatást igénylő párok száma

A bankok 784 milliárd forint babaváró támogatást folyósítottak, 33 ezer esetben már megszületett, vagy úton van a gyerek. 2020.07.22 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Átlépte a százezret a babaváró támogatást igénylő párok száma, azaz legalább kétszázezer fiatalnak nyújtott segítséget a kormány - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



Novák Katalin azt mondta, hogy a bankok 784 milliárd forint babaváró támogatást folyósítottak, 33 ezer esetben már megszületett, vagy úton van a gyerek.



A második gyerek megszületése után a maximum tízmillió forint babaváró támogatásból fennmaradó, még törlesztési kötelezettség alatt álló összeg 30 százalékos csökkentésével hatszázan éltek, ötvennégy esetben pedig azoknál a pároknál, akiknek három gyerekük született, a teljes - a gyerekek meg nem születése esetén törlesztendő - összeget elengedték - tudatta az államtitkár.



Kiemelte: a koronavírus-járvány alatt könnyebbé tették az igénylést. Példaként említette, hogy augusztus 17-éig a gyerek születését követően is lehet igényelni a támogatást, a munkájukat elvesztők jogviszonya pedig meghosszabbodik a veszélyhelyzet idejével, ha szeptember 16-ig újra elhelyezkednek.



Továbbá a veszélyhelyzet előtt kötött szerződések esetén év végéig hitelmoratóriumot lehet kérni - mondta.



Novák Katalin beszélt arról is, hogy öt éve vezették be a családi otthonteremtési kedvezményt (csok), amelyet azóta 145 ezer család vett igénybe, vagyis a csok 600 ezer ember otthonteremtéséhez járult hozzá 455 milliárd forinttal.

Új lakás vásárlásához 42 ezer, használt lakás vásárlásához 95 ezer, meglévő otthon bővítéséhez nyolcezer család kapott csokot.



A támogatásban részesülők mintegy fele kétgyermekes, 38 százalékuk leendő vagy már nagycsaládos, 15 százalékuk egygyermekes vagy egy gyermeket vállaló - mondta.



Hozzátette, a csokot felvevők kétharmada már meglévő gyerekek után vette igénybe a segítséget, harmaduk pedig a jövőben szeretne gyerekeket vállalni: összesen körülbelül 75 ezer gyereket vállaltak a szerződésekben.



Novák Katalin kérdésre válaszolva elmondta: a járvány alatt az igénylést azzal is könnyítették, hogy a babaváró támogatáshoz elég volt, ha a szerződéskötéskor vagy a feleség vagy a férj volt jelen meghatalmazással, és dolgoznak rajta - tette hozzá -, hogy a szükséges igazolások beszerzését is egyszerűbbé, digitálissá tegyék.



Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke hangsúlyozta, hogy a babaváró támogatás a magyar bankpiac legsikeresebb terméke, népszerűsége a járvány alatt sem csökkent: 160 milliárd forintot igényeltek az emberek.



Áprilisban például 46 milliárd forint babaváró támogatást és 13 milliárd forint személyi kölcsönt folyósított a bankszektor, 2019 második fél évében pedig több babaváró támogatást folyósítottak, mint lakáshitelt - mondta.



Hozzátette: a támogatást felvevők átlagosan 9,7 millió forintot igényeltek, a bankok az előírt tíz nap helyett 3-6 napon belül folyósították az összegeket.