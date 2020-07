Média

Az Index Zrt. felmondott a portál főszerkesztőjének

Bodolai László, a Magyar Fejlődésért Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki az Index.hu munkáltatói jogainak gyakorlója kezdeményezte Dull Szabolcs főszerkesztő munkaviszonyának megszüntetését szerdán.



Bodolai László közleményében tudatta: Az "Index.hu Zrt. igazgatósága mérlegelte az elmúlt időszak eseményeit, és az igazgatóság elnöke a mai napon kezdeményezte Dull Szabolcs főszerkesztő munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetését. (...) A főszerkesztői pozíció jelenleg betöltetlen marad, ennek betöltéséről az igazgatóság később határoz."



Bodolai László a korábban megüresedett vezérigazgatói posztra szerdán Szombathy Pál igazgatósági tagot nevezte ki, továbbá szerdán bekerült a társaság igazgatóságába Sztankóczy András, jogász, újságíró is.



A közlemény szerint Bodolai László az Index munkatársaihoz eljuttatott levelében kiemelte: az Index politikai függetlensége nem volt és most sincs veszélyben, "jelenleg egy belső aggódás által generált bizonytalanság gazdasági hatása a legnagyobb veszély, ami a lapra leselkedik".



"Az utóbbi napok megmutatták, hogy a főszerkesztőnek nem volt módja a piaci helyzetet kedvezőtlenül befolyásoló belső folyamatokat megállítani vagy kontrollálni, ezért döntöttem a menesztéséről" - indokolta döntését Bodolai.



Az Index.hu Zrt. igazgatóságából múlt héten távozott a stratégiai partner Indamédia két vezetője, az egyik megüresedett helyet tölti be Sztankóczy András.



Az igazgatóság elnöke felkérte az igazgatóság tagjait, hogy azonnali hatállyal tekintsék át a társaság jelenlegi helyzetét, és a lehető leghamarabb tegyenek javaslatot az igazgatóság számára a szükséges reorganizációs lépések megtételére.



Dull Szabolcs az Index.hu szerkesztőségének írt közleményben reagált a döntésre. Ebben egyebek mellett azt írta: "Nem véletlenül érezte az Index szerkesztősége veszélyben magát, és nem véletlenül döntöttem úgy, hogy átállítom a szabadságunkat jelző barométert. Mindvégig az Index szerkesztőségének érdekeit tartottam szem előtt, ahogy ez főszerkesztőként kötelességem is volt. Az elmúlt hetek eseményei még jobban meggyőztek arról, hogy Magyarországnak szüksége van egy olyan lapra, ahol nem lopakodó külső erők határoznak arról, mi kerüljön az újságba és kik csinálják azt az újságot."