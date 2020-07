Oktatás

A legjobb egyetemekre jutnak be a Mengyelejev-diákolimpián jól szerepelt magyar diákok

A legjobb egyetemekre jutnak be a Mengyelejev-diákolimpián jól szerepelt magyar diákok - mondta Magyarfalvi Gábor, a versenyzők egyik felkészítője hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Az ELTE Természettudományi Karának adjunktusa hozzátette: a koronavírus-járvány miatt online tartott 54. nemzetközi Mengyelejev-diákolimpián versenyzett diákok közül ketten is a Cambridge Egyetemen tanulnak tovább.



Az elméleti feladatsorokat mindenki a hazájában írta meg angolul vagy oroszul, a javítást a feladatszerzőkkel szintén videokapcsolaton át vitatták meg a versenyzők.



A tíz diák közül ezüstérmet (14-39. helyezés) kapott Kapdos Ádám (Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen) és Benkő Dávid (Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest). Bronzérmet (40-78. hely) szerzett Ficsór István Dávid (Református Gimnázium, Kecskemét), Kozák András (ELTE Apáczai Gimnázium), Fajszi Bulcsú (Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest), Babcsányi István (Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest) és Borbás Balázs (Kökönyösi Gimnázium, Komló). Simon Vivien (ELTE Apáczai Gimnázium), Kóta Kata (Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged) és Garamvölgyi István (Katona József Gimnázium, Kecskemét) dicséretet kapott.



A legnehezebbnek tartott nemzetközi kémiaversenyen 28 ország 130 diákja mérhette össze kémiatudását - fűzte hozzá, megjegyezve, hogy a Mengyelejev-diákolimpia feladatai komoly kihívást jelentenek doktorált kémiatanároknak is.



A diákolimpiát áprilisban Budapesten rendezték volna meg, így szervezőként, a szokásos négy helyett tíz diákot nevezhetett be Magyarország. Végül online zajlott a verseny, a diákok számítógép előtt, videón keresztül megfigyelve írtak két, egyenként ötórás dolgozatot - tudatta a felkészítéséért felelős adjunktus.



A versenyt jövő tavaszra ismét Budapestre tervezik - közölte Magyarfalvi Gábor.