Gazdaság

A Nébih két hét alatt egymillió forintnál is több halvédelmi bírságot szabott ki

Sokan halásznak szabálytalanul a nagyobb folyókon, két héten beül öt eljárást is indítottak rekreációs célból halászókkal szemben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) halőrei, akik több mint egymillió forint halvédelmi bírságot is kiszabtak - közölte a Nébih hétfőn a honlapján.



Közleményük szerint az ellenőrök 48 darab, 134 kilogramm jogosulatlanul kifogott halat foglaltak le, és engedtek vissza eredeti élőhelyükre.



A Nébih halőreinek a Bodrogon ponty, a Tiszán harcsák jogszerűtlen kifogása miatt kellett intézkedniük. A bírság kiszabása mellett a halászok engedélyét is bevonták - fűzték hozzá.



Közölték: a rekreációs halászjeggyel horgászóknál az utóbbi hónapokban több szabálytalanságot tapasztaltak a Tiszán, a Bodrogon, a Szamoson is.



A jellemző szabálytalanságok: jelöletlen halászeszköz, a fogási napló vezetésének elmulasztása, a kifogott őshonos, fogható, de fajlagos tilalmi idővel, méret- és darabszám korlátozással védett hal beírásának mellőzése, élő halak szállítása. Rendszeresen előkerülnek az ellenőrzések során hordók, zsákok, ládák, amelyekben fogási naplón kívüli, élő hal van.



Magyarország halgazdálkodási vízterületeinek halállománya nemzeti kincs, természeti érték és gazdasági erőforrás, amelyet a társadalomnak védenie és természetes megújulását elősegítenie kell. Megóvásához elengedhetetlen a jogszabályi előírások betartása - írták.



A Nébih Állami Halőri Szolgálata továbbra is várja a jogsértésekkel kapcsolatos bejelentéseket az allamihalor@nebih.gov.hu címre.