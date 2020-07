Koronavírus-járvány

Karácsony: már áprilisban megállapodtak a Pesti úti idősotthon fertőtlenítéséről

Miután kiderült, hogy a koronavírus áldozatainak közel fele kórházi fertőzés miatt hunyt el, Németh Szilárd gyorsan a Pesti úti idősotthon elé sietett sajtótájékoztatót tartani. 2020.07.20 13:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már áprilisban megszületett a megállapodás a fővárosi önkormányzat fenntartásában működő Pesti úti idősotthon katonák általi fertőtlenítéséről - reagált Karácsony Gergely főpolgármester a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Németh Szilárd hétfői sajtótájékoztatójára.



Karácsony Gergely hétfőn a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: "miután kiderült, hogy a koronavírus áldozatainak közel fele kórházi fertőzés miatt hunyt el, Németh Szilárd gyorsan a Pesti úti idősotthon elé sietett sajtótájékoztatót tartani, és - úgymond megelőző jelleggel - katonai fertőtlenítést rendelt el az intézményben. Bár a sajtótájékoztató hatékonysága a járvány megelőzése szempontjából erősen véleményes, ráadásul erről a fertőtlenítésről már áprilisban megállapodtunk, mindenesetre a katonák munkáját köszönjük, hozzátesz ahhoz az áldozatos munkához, amit az intézmény dolgozói végeznek."



A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a megelőzés tényleg fontos, és "ebben valóban sok dolga lenne a kormánynak". A járvány második szakaszával szembeni védekezés kulcsa ugyanis a további kórházi fertőzések megelőzése - írta.



Karácsony Gergely kitért arra is, hogy május végén az országos tisztifőorvos neki küldött levelében megerősítette, hogy a Budapesten akkor regisztrált fertőzöttek egyharmada úgynevezett nozokomiális, vagyis intézményi, elsősorban kórházi fertőzött volt. Legutóbbi leveléből az a döbbenetes tény derült ki, hogy a halálos áldozatok közel fele szintén kórházi fertőzött volt - olvasható a főpolgármester bejegyzésében.



Kiemelte: a főváros teszi a dolgát, önálló intézkedési terv alapján, az első hullám tapasztalatainak felmérése nyomán védekeznek az idősotthonainkban.



Karácsony Gergely közölte: az országos tisztifőorvostól, a kormányhivataltól és Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől levélben kérdezi, hogy "milyen intézkedésekkel védik meg az idősotthonok lakóit és bármely kórházi kezelésre kényszerülő beteget attól, hogy a kórházban kapja el a fertőzést"?



Németh Szilárd a XVII. kerületi idősotthon előtt tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett: legutóbb húsvétkor kellett fertőtleníteni az idősotthont, ahol a koronavírus-járvány idején "a fenntartó súlyos mulasztásai miatt gócpont alakult ki".



Hozzátette: ilyen mulasztás volt, hogy amikor berobbant a vírus, nem volt állandó és folyamatos orvosi ellátás az intézményben, nem tartották be az előírásokat, ajánlásokat és súlyos higiéniai mulasztásokat is találtak a hatóságok.



Az otthonban 312 ápolt és 26 ápoló betegedett meg, és 55-en elhunytak - mondta az államtitkár, aki megjegyezte azt is: Karácsony Gergely egyszer nem látogatott el az otthonba, nem látogatta meg a katonákat, "akik helyette fertőtlenítettek az intézményben".