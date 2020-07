Turizmus

Városkártyát vezettek be Mórahalmon

A kezdeményezés célja a helyi identitás erősítése mellett az évente a homokháti kisvárosba érkező csaknem félmillió vendég minél jobb kiszolgálása. 2020.07.20 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Helybélieknek és turistáknak információkat és kedvezményeket kínáló városkártyát vezettek be Mórahalmon - tájékoztatta a Csongrád-Csanád megyei település önkormányzata az MTI-t.



A kezdeményezés célja a helyi identitás erősítése mellett az évente a homokháti kisvárosba érkező csaknem félmillió vendég minél jobb kiszolgálása.



A kártya virtuális változata webes regisztráció után mobiltelefonon keresztül érhető el. Működése QR-kódon alapul, mely okostelefonra letöltve mentesít a plasztikkártya-használat alól. Ez a megoldás lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat közvetlenül üzenetet küldhessen a helybélieknek és a városba érkezőknek.



A mórahalmiaknak a rendezvényekről, szolgáltatásokról szóló információk mellett a város működtetésével kapcsolatos tudnivalókat is eljuttatják.



A mobiltelefonnal nem rendelkező, elsősorban idősebb helyiek számára a hagyományos plasztikkártya is elérhető.



Jelenleg több mint húsz szolgáltató - elsősorban vendéglátóhely és szálláshely - nyújt kedvezményeket a kártyabirtokosoknak.



Nógrádi Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester kifejtette, a Mórahalomhoz hasonló méretű, 7 ezer lakosú települések között egyedülálló alkalmazás szolgáltatásait a közeljövőben tovább bővítik.



Emellett egy másik szolgáltatással is megkönnyítik a város lakóinak és látogatóinak életét: a köztereken és a fontos találkozóhelyeken ingyenes wifi-elérhetőséget biztosítanak egy uniós támogatással megvalósult, 15 ezer eurós költségvetésű beruházásnak köszönhetően. A kilenc kültéri és négy beltéri wifi-pont a városkártyához való hozzáférést is elősegíti annak érdekében, hogy minél többen éljenek az új lehetőséggel.