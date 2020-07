BKK

Technikai hibák miatt nem lehet még utazni az új CAF Urbos villamosokkal

A BKK és a BKV akkor tudja átvenni az új villamosokat, ha azok 100 százalékosan megfelelnek a szerződésnek és a hatósági előírásoknak. 2020.07.18 18:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A korábban megrendelt CAF villamosok forgalomba állítását hátráltató technikai hibák és hiányosságok miatt nem utazhatnak még a budapestiek az új CAF Urbos szerelvényekkel - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szombaton az MTI-vel.



A közleményben azt írták, a BKK és a BKV akkor tudja átvenni az új villamosokat, ha azok 100 százalékosan megfelelnek a szerződésnek és a hatósági előírásoknak, és a gyártóval zajló folyamatos tárgyalásokon ezért mindent meg is tesz.



"A cél, hogy mielőbb használatba vehessük a korszerű járműveket, és a beszerzési forrást jelentő uniós támogatás is felhasználható legyen" - emelték ki.



Felidézték: a BKK 2017-ben és 2018-ban - a már Budapesten közlekedő negyvenhét villamos szerződésében szereplő opciós lehetőség, azaz vételi jog alapján - összesen huszonhat CAF szerelvényt rendelt meg a spanyol gyártótól, amelyek közül kilenc 2019-ben és 2020-ban már megérkezett Budapestre.



Ezek átadás-átvétele azonban azóta sem történt meg, mert bizonyos műszaki részletekben nem felelnek meg a szerződésben foglalt feltételeknek.



Ugyan egyes hibákat a gyártó már kijavított, másokhoz azonban további egyeztetések, független szakértői vélemények szükségesek.



A BKK, a BKV, és minden Budapesten közlekedő határozott érdeke, hogy a sok milliárd forintos értéket képviselő járművek hibák, garanciális problémák nélkül legyenek átvéve, hiszen évtizedek múlva is szolgálniuk kell majd a fővárosban közlekedőket - hangsúlyozták.



Eközben a spanyol gyártó folyamatosan szállítja Budapestre a megrendelt járműveket, amelyek előírt tesztjei és próbafutásai jelenleg is zajlanak - olvasható a közleményben.