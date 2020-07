Koronavírus-járvány

Rekordot döntött az újonnan fertőzöttek száma az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban szerdán újabb rekordot döntött az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma. Közben az egyik gyógyszergyártó cég bejelentette, hogy utolsó szakaszába ért egy ígéretes vakcinája próbája.



A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház szerda délutáni adatai szerint előző nap 67 ezer 417 új esetet regisztráltak az országban. Továbbra is Kalifornia, Arizona, Texas, Florida a járvány gócpontja. Az Egyesült Államokban jelenleg a 3 millió 432 ezret is meghaladja a regisztrált fertőzöttek száma, és csaknem 137 ezer amerikai halt meg a vírus okozta Covid-19-ben és szövődményeiben.



Ezzel együtt is, Robert Redfield, a betegségmegelőzési és járványügyi központok (CDC) igazgatója újságíróknak úgy fogalmazott: az országos helyzet ma jobb, mint márciusban volt, mert a halálozások aránya jelentősen csökkent. Redfield azt hangsúlyozta: "soha nem látott kormányt gyorsabban reagálni", mint a Donald Trump elnök vezette jelenlegi adminisztrációt.



Kedd óta jelentős számú újabb fertőzéseket jelentettek például Montanából is, ahol Billingsben, az állam legnagyobb városának idősotthonában mindenki megfertőződött. A demenciában és Alzheimer-kórban szenvedőket ápoló intézmény korábban visszautasította a gondozottjainak felajánlott ingyenes vírustesztelést.



Oklahoma republikánus kormányzója, Kevin Stitt szerdán bejelentette, hogy pozitív lett a vírustesztje.

A járvány fellángolása miatt legalább 27 tagállamban visszafogták vagy teljesen le is állították a gazdasági és a társadalmi élet újraindítását. Nagyon erőteljes szigorításokat vezettek be Kaliforniában és Texasban, illetve Florida egyes, elsősorban keleti partvidéki megyéiben. Több országos áruházláncolat - például a Starbucks vagy a Walmart - szerdán kötelezővé tette a szájmaszkok viselését mind az alkalmazottai, mind a kliensei számára.



A Moderna Therapeutics gyógyszergyártó cég szerdán bejelentette: mivel utolsó szakaszában tart a vakcina kipróbálása, az oltóanyagot várhatóan az ősszel engedélyeztethetik. A massachusettsi székhelyű Moderna fejlesztését az amerikai kormányzat jelentős összegekkel támogatja.



Szerdai sajtókonferenciáján Mike Pompeo amerikai külügyminiszter ismételten kitért Kína vélt szerepére a járvány terjedésében és az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) járvánnyal kapcsolatos döntéseinek vizsgálatára. Mint mondta: a WHO-t a vizsgálat során valószínűleg "tisztára mossák". Az amerikai diplomácia vezetője ismét kárhoztatta Kínát, mondván, a Vuhanban még tavaly regisztrált első koronavírusos eseteket elhallgatta a külvilág előtt. Ez a kudarc "több mint 100 ezer amerikai életét követelte" - fogalmazott Pompeo, megemlítve azt is, hogy a világ gazdaságának több ezer milliárd dollárjába kerül ez a járvány.