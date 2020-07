Nemzeti konzultáció

NAIH: aggályos a kérdőívek harmadik személy általi begyűjtése

Péterfalvi Attila szerint, ha a kérdőíveket az érintetteken kívüli harmadik személy gyűjti be, az demokratikus jogállami megoldással megy szembe. 2020.07.15 18:41 MTI

Aggályait fejezte ki a nemzeti konzultációs kérdőívek harmadik személy általi begyűjtése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke szerdán az M1 aktuális csatornán.



Péterfalvi Attila szerint, ha a kérdőíveket az érintetteken kívüli harmadik személy gyűjti be, az demokratikus jogállami megoldással megy szembe.



Egyes országgyűlési képviselők, ellenzéki pártok és akciócsoportok arra szólítják fel az embereket, hogy ne a kormánynak, hanem nekik küldjék el a kérdőíveket - mondta, megjegyezve, ezen felhívások nem tartalmazzák egyértelműen, hogy a továbbiakban hogyan kezelik a megszerzett adatokat. Kifogásolta, hogy a kérdőíveken szereplő adatokat szimpatizánsi adatbázis építésére is fel tudják használni.



Jelezte: személyes adatok esetén az unió adatvédelmi rendeletének szabályai alkalmazandók, amely a pártokra és az országgyűlési képviselőkre is vonatkozik.