Gyász

Végső búcsút vettek Bálint gazdától

Bálint György, népszerű nevén Bálint gazda, Prima Primissima-díjas kertészmérnök, újságíró, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, volt országgyűlési képviselő életének 101. évében, 2020. június 21-én hunyt el. A kertészmérnököt a Fiumei úti sírkertben, 2020. július 14-én helyezték örök nyugalomra.

Iványi Gábor metodista lelkész Bálint György ravatalánál a Fiumei úti sírkertben (Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt)





Iványi Gábor metodista lelkész Bálint György ravatalánál





Récsey Antónia, Bálint György özvegye





Nagy István agrárminiszter (k) Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője (b), és Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke (j)





Iványi Gábor metodista lelkész (j) Bálint György temetésén a Fiumei úti sírkertben





Bálint György 1919. július 28-án Gyöngyösön született, kertészmérnöki oklevelét a budapesti Magyar Királyi Kertészeti Akadémián 1941-ben kapta meg, majd 1949-ben a Magyar Agrártudományi Egyetemen agrármérnöki diplomát is szerzett. Dolgozott főagronómusként és főkertészként, agrártankönyveket írt, különböző kertészeti szaklapokat szerkesztett és több újságban rendszeresen publikált is.



1981-től 2009-ig a Magyar Televízió Ablak című közérdekű magazinműsorának állandó munkatársa volt, 1991-től főszerkesztője lett a csatorna Gazdaképző című adásának. Televíziós szerepvállalása óta nevezik "Bálint gazdának".



1994-ben belépett a Szabad Demokraták Szövetségébe, a párt Országos Tanácsának tagjává választották. 1994 és 1998 között országgyűlési képviselő volt. 1995-ben megszerezte kandidátusi fokozatát a kommunikáció témaköréből. 2009-ben kilépett az SZDSZ-ből, alapító tagként részt vett a Szabadelvű Polgári Egyesület (SZPE) megalapításában.



Munkásságát többek közt a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével (2005) és Prima Primissima Díjjal (2017) is elismerték, Budapest és Gyöngyös díszpolgára is volt.