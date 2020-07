Koronavírus

Új érméket bocsátott ki az MNB a vészhelyzetben helytállók tiszteletére

Új 10 és 20 forintos forgalmi érméket bocsátott ki kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a koronavírus-járvány elleni védekezésben kiemelkedő szerepet vállalók munkájának elismerésére és tiszteletükre. 2020.07.14 17:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Forrás: MNB

A különleges pénzérmék két-kétmillió példányban kerülnek keddtől forgalomba - hangsúlyozta Kandrács Csaba, az MNB alelnöke a keddi ünnepélyes kibocsátás alakalmából tartott sajtótájékoztatón.



Kiemelte: az új érmék névértékes oldala ugyanaz maradt, a túloldalon a megszokott címerábrázolás és a magyar nőszirom motívum helyett Magyarország felirat olvasható, alatta szív alakot formálva a vészhelyzetben helytálló különböző foglalkozásúak sematikus ábrázolása jelenik meg, alatta pedig a Tisztelet a hősöknek felirat olvasható.



A szív alakot formáló érmekép méltó módon reprezentálja az egész ország összefogását és plasztikusan fejezi ki az elismerést - emelte ki, hangsúlyozva: az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása mellett az értékőrzés, figyelemfelkeltés és az ismeretterjesztés kulturális missziójának a felvállalása és a nemzeti kincsek kiemelése. Mint mondta, a veszélyhelyzet mindenki számára nehéz időszak volt, de az egészségügyben, a kereskedelemben, logisztika vagy az oktatás területén dolgozók és a civil szervezetek ezekben az időkben hétköznapi hősökként álltak helyt.



Az ünnepélyes kibocsátás alkalmából átadták a Tisztelet a vészhelyzet hőseinek elnevezésű tematikus pályázat díjazottjainak járó pénzjutalmat és elismerő oklevelet, és az érmék elsőnapi vereteinek tiszteletpéldányát. A győztes a hódmezővásárhelyi Kovács Krisztina grafikus lett.

Forrás: MNB

Hergár Eszter, az érmepályázatot koordináló társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóság vezetője elmondta, hogy 345 pályázat érkezett be április 18. és május 10. között. Ilyen hatalmas érdeklődés még nem volt az MNB egyetlen pályázatai iránt sem: Olaszországból és Szlovákiából is érkeztek pályaművek. A pályázók között voltak kreatív művészek, gyerekek, fiatalok és idősek, profi és amatőr művészek, tervezők. A győztes pályamű kiválasztásánál figyelembe vették a megvalósíthatóságot, hogy a terv tükrözze a tisztelgést a hétköznapi hősök előtt, valamint, hogy az éremoldal komplexen jelenítse meg a hősöket és ne korlátozódjon csak egy ágazatnak a megjelenítésére.



Bódi-Schubert Anikó, az MNB készpénzlogisztikai igazgatóságának főosztályvezetője tájékoztatása szerint a 10 és 20 forintos érmék a legnépszerűbb címletek. Jelenleg több mint 2 milliárd darab érme van forgalomban, ebből a 10 és 20 forintosok teszik ki a forgalomban lévő címletállomány közel 40 százalékát.



A 10 és 20 forintos érmék emlékváltozatának kibocsátását követő három hónapban az MNB a lakossági pénztárakban - korlátozott mennyiségben - címletváltás keretében biztosítja az érmékhez való hozzájutást. Egy ügyfél címleteként legfeljebb 10 érmét válthat.



Hangsúlyozta, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az érmék kibocsátásának napjától a mindkét címletet tartalmazó, első napi díszcsomagolású szett is megvásárolható lesz a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjaiban és webáruházában.