Metrófelújítás

BKK: hétfőtől a pótlóbuszok is használhatják az Üllői úti kerékpársávot

Hétfőtől a metrópótló buszok is használhatják az Üllői úti kerékpársávot - közölte a Budapesti Közlekedés Központ (BKK) az MTI-vel.



A közlemény szerint a Semmelweis Klinikák és a Corvin-negyed metróállomás felújítása miatt hétfőtől az M3-as metrópótló buszok mellett az M30-as állomáspótló buszok is az Üllői úton járnak.



Az Üllői útnak a Nagyvárad tér és a Kálvin térhez közeli Névtelen utca közötti szakaszán a szélső forgalmi sávot a kerékpárral közlekedők mellett a BKK járatai is használhatják "kellő körültekintéssel". Autóval, motorral, taxival azonban továbbra is csak a kanyarodáshoz felkészüléskor szabad ráhajtani erre a sávra - hívta fel a figyelmet a BKK.



Hozzátették: a metrópótló buszok vezetői mérlegelhetik, hogy szükséges-e használniuk a szélső forgalmi sávot.



A BKK kitért arra is, hogy a megváltozó forgalmi rend ellenére az Üllői úton továbbra is lehet kerékpárral haladni, azonban akik szeretnék biciklivel elkerülni ezt a szakaszt, azok számára több alternatív útvonal is rendelkezésre áll. Ezekre térve a BKK beszámolt arról, hogy a Baross utcában folyó kerékpárosbarát átalakítások napokon belül befejeződnek, valamint "érdemes mérlegelni" a közeli Tompa utca használatát is, ahol két irányban lehet haladni kerékpárral.