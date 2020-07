Koronavírus

Kásler: a fertőzések megelőzésére változatlanul oda kell figyelni

A koronavírus-fertőzések megelőzésére ma is oda kell figyelni, hiszen a szomszédos országokban ismét több a megbetegedés - mondta az emberi erőforrások minisztere csütörtökön Budapesten.



Kásler Miklós a Szent Imre kórház Köszönet a hősöknek! címmel tartott ünnepségén azt mondta: a járványt még mindig komolyan kell venni, megfelelő gyógyszer és terápia nélkül "most is csak azzal rendelkezünk, amivel eddig": a járványügyi intézkedésekkel, a magyar egészségügy helytállásával, a Semmelweis Ignáctól megörökölt lelkiismeretességgel, a nemzeti fegyelemmel, összetartással, szolidaritással és "józan ésszel".



A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország időben és határozott intézkedésekkel reagált a járvány megelőzésére. A járványügyi védekezés során a legrosszabb forgatókönyvre készültek, és az, hogy a járvány nem így alakult, a gyors intézkedéseknek volt köszönhető - mondta.



A miniszter az ünnepségen megköszönte az egészségügyi dolgozók helytállását.



Bedros J. Róbert, a Szent Imre kórház főigazgatója, országos kórházfőparancsnok-helyettes beszédében azt mondta, a magyar egészségügyi dolgozók olyan helyzetben álltak helyt, amelyre az egész világon senki nem volt felkészülve.



Mint mondta, az egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülése jelentősen javult a járvány alatt, és bízik abban, hogy ez így is marad, hiszen a kezdetektől érezhető volt az emberek hálája.



Hozzátette: az ország kórházait járva úgy látta, a dolgozók mindenütt óriási odaadással és lelkesedéssel végezték munkájukat, sokszor a saját életüket is kockára téve.