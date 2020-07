Koronavírus-járvány

Gulyás: nem zárható ki, hogy szigorítás lesz az intézkedéseken

Magyarországon napról napra csökken a koronavírus-esetszám, a környező országok többségére ez nem igaz, ezért nem zárható ki, hogy a kormány az operatív törzs tanácsára szigorításokat vezet be, akár a következő napokban - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Kormányinfón.



A határok nyitva vannak, lehet külföldre menni, de itthon biztonságosabb - jelentette ki.



Hozzátette: ahol Magyarországon kisebb fertőzésgóc alakult ki, oda minden esetben külföldről hozták be a vírust. Hangsúlyozta: cél, hogy a hazai kedvező folyamatok ne forduljanak meg.



Gulyás Gergely hangsúlyozta: Magyarországon továbbra is csökken az aktív esetszám, de amíg nincs vakcina, a fertőzés velünk él.



Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy több országban aggasztó az esetszám-növekedés. A miniszter ismertette: június 22-e óta Horvátországban 87-ről 934-re emelkedett az aktív esetek száma, és szintén jelentős növekedés tapasztalható a többi között Szlovéniában, Szerbiában, Szlovákiában és Ausztriában is. Gulyás Gergely úgy összegzett: a folyamat a térségben megfordult.

MTI/Soós Lajos

Arról, hogy az operatív törzs milyen szigorításokról határozhat, azt mondta: a szabad határátjárást a fenti esetekben felül kell vizsgálni, de a döntést nem kívánta megelőlegezni. Arra a felvetésre, hogy határon belül terveznek-e szigorításokat, közölte: az operatív törzs és a kormány minden lehetséges intézkedést megvizsgál.



A beszerzett lélegeztető-gépekkel kapcsolatos szerződések nyilvánosságát firtató kérdésre azt felelte: nincs olyan adat, amelyet a nyilvánosság a közpénzek kiadásával kapcsolatban ne ismerhetne meg.



A foglalkoztatottak száma a május végi adatok szerint 4,4 millió körül van, ami azt jelenti, hogy 125-130 ezerről, 100 ezer körülire mérséklődött a koronavírus-járvány miatt állásukat elveszítők száma - válaszolta egy másik felvetésre.



Gulyás Gergely közölte azt is: az Országgyűlés ülésének összehívását kezdeményezik a kormánypártok hétfőre és keddre, hogy a parlament egy határozat formájában világos mandátumot adhasson a kormánynak a koronavírus-járvány miatt tervezett európai uniós hitelcsomag ügyében.



A tárcavezető azt mondta: olyan csomag kell, amely igazságos, amely a gazdagabb tagállamoknak nem ad több pénzt, mint a szegényebbeknek, amely a gazdaság növekedésére és újraindítására koncentrál, és amely politikamentes.



Kifejtette: az Európai Tanács jövő csütörtökön és pénteken ülésezik, a tanácskozás tétje pedig óriási, hiszen az EU történetében eddig sosem fordult elő ilyen közös adósság. A tervezett hitelfelvétel 750 milliárd euró, a Next Generation (Következő Generáció) elnevezés viszont kifejezetten cinikus, hiszen a jelenlegi tervek azt jelentenék, hogy a következő generáció fizeti majd vissza a kölcsönt - mondta.



A magyar kormány mindig azon az állásponton volt - folytatta -, hogy az eladósodás nem jó válságkezelés, ezért nem tartja szerencsésnek az uniós mentőcsomag irányát, de vannak - főként déli - tagállamok, amelyek pillanatnyi költségvetési helyzete súlyosabb, mint Magyarországé. Ezért Magyarország az EU szolidáris tagjaként hajlandó elfogadni a sajátjától eltérő válságkezelési módot, de nem feltétel nélkül - közölte Gulyás Gergely.



A miniszter reményét fejezte ki, hogy az EU képes lesz olyan döntést hozni, amely alkalmas lehet a nehezebb költségvetési helyzetű déli államok megsegítésére, egyúttal megadja a lehetőséget a közép-európaiaknak, hogy a gazdaság újraindításához jól használhasson fel forrásokat.

A tárcavezetőt kérdezték arról, hogy az uniós költségvetés esetében elképzelhető-e Orbán Viktor vétója. Azt mondta: természetesen, bármelyik kormányfő esetében ez lehetséges, így a magyar miniszterelnöknél is. Vannak alapvető elvárások, amelyeket, ha nem tudnak érvényesíteni, akkor nem tudnak hozzájárulni az uniós csúcs sikeréhez - jelezte.



Angela Merkel német kancellár szavait, miszerint nem tűrik el a jogállamiság megsértését, és ez alól még Orbán Viktor sem jelent kivételt, úgy kommentálta: sem Orbán Viktor, sem Angela Merkel nem lehet kivétel, ha a jogállami szabályok betartásáról van szó. Praktikus ugyanakkor, ha nem politikai különvéleményeket büntetnek a jogállamiság köntösébe bújtatva, amire az elmúlt években Lengyelország és Magyarország esetében kísérlet történt - mutatott rá a miniszter.



A Fidesz európai néppárti tagságával kapcsolatos kérdésre azt emelte ki, hogy a német politikai hozzáállás továbbra is alapvetően baráti.



A településeknek, a kerületeknek kell megadni a lehetőséget arra, hogy szabályozzák a rövid távú, turisztikai célú lakáskiadást - fejtette ki. Hangsúlyozta: a kormány törvénymódosítási tervezete lehetővé tenné, hogy a szabályozás akár a teljes tiltástól a teljes engedélyezésig terjedjen.



Emlékeztetett: az elsősorban Budapestet érintő a kérdés az együttélés szabályaival kapcsolatban is előkerült az elmúlt években, és a szállodák jelentős része is panaszkodott.



Jelentős az érdeklődés a nemzeti konzultáció iránt - mondta a miniszter. Eddig 232 ezer kérdőív érkezett vissza - fogalmazott.



Gulyás Gergely kijelentette: a kormány az ellentétes véleményt is tiszteletben tartja, azt azonban nem tudja megérteni, ha valaki egy kérdőív kitöltésének lehetőségétől fosztaná meg az embereket. Megjegyezte: ha valaki illetéktelenül személyes adatokhoz jut, bűncselekményt valósít meg.



Az illegális határátlépések megakadályozása érdekében a szükséges személyi és egyéb feltételek biztosítottak a határon - jelezte egy másik felvetésre.



Arról, hogy a veszélyhelyzet idején külföldi dezinformációs kísérlet zajlott Magyarország ellen, és az ellenzék is álvideókat jelentetett meg, azt mondta: reméli nincs összefüggés a kettő között.