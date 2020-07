Pedofília

MSZP: szigorítsák a gyermekpornográfia büntetési tételeit!

Ezért az MSZP indítványozza a vonatkozó törvények módosítását - közölte Mesterházy Attila, aki megjegyezte: Kaleta Gábor többször is átment nemzetbiztonsági átvilágításon. 2020.07.09 08:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A gyermekpornográfiával kapcsolatos büntetési tételek szigorítását javasolja az MSZP - közölték szerdán a párt országgyűlési képviselői, Mesterházy Attila és Szakács László.



Az MSZP Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón Mesterházy Attila indoklásul azt mondta: a társadalmi kedélyeket felborzoló, az emberek igazságérzetét bántó, "hihetetlenül enyhe" ítélet született a majdnem 20 ezer gyermekpornográf felvételt birtokló volt perui nagykövet ügyében. Kaleta Gábort felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.



Úgy fogalmazott: az ügyben csendben vannak a fideszes politikusok, úgy tűnik, ez a döntés nem háborította fel őket kellőképpen ahhoz, hogy bármilyen kezdeményezéssel éljenek.



Azt is kifogásolta, hogy mentő körülményként értékeltek Kaleta Gábor közszolgaságát.



Szakács László, az MSZP elnökhelyettese elmondta: határozati javaslatuk alapján az Országgyűlés felhívná a kormányt a büntető törvénykönyv (Btk.) módosítására, amely így szigorúan szankcionálná, ha valaki gyűjteményként megszerez és tárol 18 év alatti gyermekeket ábrázoló pornográf felvételeket.



Ha pedig valaki hivatalos személyként, közszolgaként követ el gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekményeket, azt még súlyosabban büntessék - szólított fel.



Az MSZP javaslatának része az is, hogy a kormány gondoskodjon egy olyan nyilvántartásról, amelyben bárki információt szerezhet arról, kik követtek el gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekményt. Ezek az elkövetők pedig ne mentesülhessenek a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. "Egész életükben legyen priuszuk, viseljék ezt a bélyeget" - mondta Szakács László.



A politikus Varga Judit igazságügyi minisztert a törvénymódosítások előkészítésére, az Országgyűlést pedig mihamarabbi döntésre szólította fel. Mesterházy Attila a kezdeményezés részeként az igazságügyi bizottság mielőbbi összeülését is szorgalmazta.