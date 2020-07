Fejlesztés

Megújul a kismarosi kisvasút

Több mint 1,5 milliárd forintból megújul a kismarosi kisvasút - mondta Rétvári Bence kedden a kismarosi állomáson tartott sajtótájékoztatón.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője közölte: a királyréti és kemencei múzeumvasút pályafelújítása mintegy 14 kilométeres szakaszt érint, ami egymilliárd forint ráfordítást ot igényel. További 420 millió forint költséget jelent 15 jármű és egy gőzmozdony felújítása, valamint 2 új jármű beszerzése. Ezen túl 92 millió forintból újítják fel a királyréti erdei vasút paphegyi műszaki kiszolgáló épületét.



A királyréti vasút az idén áprilistól nem jár, várhatóan 2021-ig, a kemencei két szakaszon áll le a nyáron és indul újra 2021 tavaszán. A Szob-Márianosztra-Nagyirtás-Nagybörzsöny vonal menetrend szerint, zavartalanul közlekedik és várja az utazóközönséget.



Rétvári Bence kiemelte: a kisvasút fontos szerepet játszik a Börzsöny és a családok életében, a börzsönyi kisvasutakon évente több mint 150 ezren utaznak.



Ezért fontos a kormány számára is, hogy a börzsönyi kisvasutak is az utasok igényeihez igazodva, felújítottan várják a következő időszakban a közönséget - mondta.



Felidézte: 2017-ben született kormányhatározat a felújításról, amelyben a királyréti mellett kisebb részben a kemencei kisvasút is érintett. A felújításokat az Ipoly Erdő Zrt. valósítja meg, a társaság a turisztikai támogatások lehívását követően lefolytatta a közbeszerzéseket, és már a munkavégzés is elkezdődött.



Horváth Barnabás, az Ipoly Erdő Zrt. főmérnöke emlékeztetett arra, hogy a kisvasút az 1890-es évek elején épült, 600 milliméteres nyomtávval, fa- és kőszállításra. Az 1950-es évek környékén indult el a személyszállítás irányába, a vasúti pálya utolsó jelentős felújítása pedig 1978-ban történt, akkor a nyomtávot 760 milliméteresre váltották.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kisvasutakon lehetőség van kerékpár szállítására is.