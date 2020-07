Koronavírus

Orbán: Magyarország megerősödve kerülhet ki a válságból

Magyarország a járvány első hullámával szemben győzelmet aratott, de "ez egy szakaszgyőzelem", "nem a háborút nyertük meg, hanem csak egy csatát". 2020.07.03 10:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarország megerősödve kerülhet ki a koronavírus-járvány okozta válságból - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.



Ha Magyarország nem engedi, hogy a koronavírus-járvány ismét "felszaladjon", ha "észnél van a határvédelemnél", ha támogatja a beruházásokat és a munkahelyteremtést, és ha nem engedi, hogy "baleknak" nézzék Nyugaton, akkor megerősödve kerülhet ki a válságból - mondta a kormányfő. Azt is kiemelte: ha jól készülnek fel, jól dolgoznak az egészségügyi szakemberek - akiknek köszönetet mondott a Semmelweis-nap alkalmából -, akkor nem lesz második hullám.



Az utóbbit, a járvány esetleges második hullámát firtató felvetésre Orbán Viktor azt válaszolta: Magyarország a járvány első hullámával szemben győzelmet aratott, de "ez egy szakaszgyőzelem", "nem a háborút nyertük meg, hanem csak egy csatát". Mivel a környező világ hatással van Magyarországra is, jól és okosan kell dönteni például a nyaralásról, meg kell gondolni a külföldi vakációt. "Lehet, hogy most inkább a Balatont érdemes választani" - hangsúlyozta.



A kormány feladata pedig - jelezte -, hogy figyeljen, "ne nyaralgasson", "még jó néhány hétig itt kell lennünk, a hivatalban".



Megerősítette továbbá: a kormány ellenáll annak a brüsszeli nyomásnak, hogy engedjen be újabb és újabb országokból ellenőrzés nélkül embereket. Ezért egyelőre - Szerbián kívül - nem EU-s országokból nem engednek be Magyarországra ellenőrzés nélkül senkit, az átutazás pedig mindenkinek csak korridorokon keresztül lehetséges.



Arra is törekedni kell, hogy a migráció felerősödése ne veszélyeztesse a magyar egészségügyi helyzetet - tette hozzá a miniszterelnök, megjegyezve: a hagyományos migránsútvonalak mentén fekvő államokban nő a fertőzések száma, vagyis most a határvédelem egyben egészségügyi védelem is, ezért meg is erősítették a határvédelmet. Közölte azt is: az embercsempészek aktivitása váratlanul megnőtt.



"Szükség van a rendőreinkre, katonáinkra. (...) Amit Nyugat-Európában meg Amerikában látunk, hogy a társadalom, illetve a politika elárulja a saját rendőreit, ez megengedhetetlen Közép-Európában" - jelentette ki.



A tranzitzónákra is kitért, jelezve, az uniós bíróság ezt fogvatartásnak minősítette, a magyar kormány válasza pedig az volt, hogy ezeket bezárta, és még keményebbé tette a határvédelmet.



"Ha azt akarjuk, hogy Magyarország továbbra is békés, biztonságos és nyugodt hely legyen, akkor a migrációval szemben a legkeményebben kell fellépnünk" - mondta Orbán Viktor.



Hozzáfűzte: a most zajló nemzeti konzultációban a migráció és a járványügy összefüggéséről is kérdeznek, mert ezek összeérnek néhány ponton.

A járvány miatt tervezett, "visszatérés-segítő" EU-s alapot úgy kommentálta: "ez valójában egy általunk nyújtott segítség a délieknek". A pénzügyileg sokkal rendezettebb Közép-Európának azt kell megfontolnia, akar-e segíteni kommunizmust el nem szenvedett, az EU-hoz korábban csatlakozott, nála gazdagabb országoknak - fogalmazott, közölve: "készen állunk" segíteni a bajba jutott délieknek, de cserébe fair elbánást kért, mert "balekok nem akarunk lenni".



Úgy értékelt: Közép-Európa kihúzhatja magát, a járvány elleni védekezés sikeresebb volt, mint Nyugaton, a gazdaságai versenyképesek, "egy baj van, hogy szegényebbek vagyunk", de erről "a kommunisták tehetnek".



Arra is rámutatott, hogy ma az a Németország a leggazdagabb az EU-ban, amelyet a második világháború végén visszabombáztak a "középkorba", Közép-Európa pedig, amelyet "odadobtak a Szovjetuniónak", fejlődik. Történelmi korszakváltás történik: Németországtól és Közép-Európától remélik, hogy kihúzza a kontinenst a bajból - hangoztatta.



"Együtt kell sikeresnek lennünk, Európának össze kell tartania (...), de ehhez az kell, hogy Brüsszelben ne akarjanak ránk kényszeríteni olyan életmódot, amit a magyar nem akar élni, meg a csehek sem, meg a lengyelek sem". "Hagyják, hogy éljük a saját életünket, és akkor együtt leszünk sikeresek": nem a birodalomépítés ideje jött el, hanem a nemzetállamok okos összefogásának az ideje - jelentette ki.



A 2021-es magyar költségvetésről - amelyről pénteken szavaz a parlament - a kormányfő azt mondta: stabil számokat, jól feltöltött járványügyi és gazdaságvédelmi alapot tartalmaz a büdzsé. Úgy fogalmazott, most egy második csatát kell megnyerni, a munkahelyvédelmet, amelynek egyik eszköze a költségvetés.



Kiemelte továbbá a 13. havi nyugdíj visszaépítését, és hogy a csecsemőgondozási díj összegét az édesanya fizetésének 100 százalékára emelik.



A rádióműsorban a baloldali ellenzékről is szó volt, amelyről Orbán Viktor azt mondta: már nem tudja, mit csinálnak a baloldalon, hiszen nem álltak oda az ország mellé a bajban, azért dolgoztak, hogy gyengüljön a válságkezelő képesség, majd az elmúlt 30 év erkölcsi mélypontjának tekinthető kamuvideóval rémisztgették az országot.



Azt pedig végképp nem érti - folytatta -, miért "lopkodják ki" a postaládákból a nemzeti konzultációs kérdőíveket. A magyarok felnőttek: ha nem tetszik nekik, majd nem küldik vissza - mondta.



A miniszterelnök úgy fogalmazott: Magyarországon nem ideológiai alapon szerveződő kabinet van, hanem egy nemzeti kormány, ezért úgy is lehetne baloldalinak lenni, hogy közben támogatják a gondolkodásukkal egybeeső lépéseket.



Végül a soros német EU-elnökségről Orbán Viktor azt mondta: ha Magyarország fair elbánást kap a most zajló gazdasági vitákban, akkor együtt tud működni a német elnökséggel.

Egy kérdésben, a menekültügyben viszont a magyar kormány nem tud együttműködni a németekkel, mert míg ők a demográfiai problémákat migrációval próbálják orvosolni, addig a magyarok nem bíznak abban, hogy a muszlim világból érkező népesség-utánpótlás békés, keresztény, magyar életet eredményezne - közölte.