Koronavírus-járvány

Két koronavírusos fiatal van élet és halál között a Korányiban

Bár az élet Magyarországon kezd visszaállni a járvány előtti állapotokhoz a főorvos szerint túlzás azt állítani, hogy nyugalmi állapot van. 2020.07.01 16:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ugyan az elmúlt néhány hétben egyre pozitívabb hírek érkeztek a hazai járványügyi helyzetről, dr. Elek Jenő főorvos arra figyelmeztetett a Spirit FM rádió Spirit Show című műsorában, hogy még mindig vannak súlyos betegek. "Most is fekszik nálunk két olyan beteg az Országos Korányiban, akik nem is lélegeztetőgépen vannak, hanem úgynevezett műtüdőn. A két fiatalember abszolút életveszélyes, válságos állapotban van" - közölte. A felépülésükkel kapcsolatban annyit mondott, hogy egyelőre megjósolhatatlan, de hozzátette, hogy vannak, akik hasonló helyzetből felgyógyultak.