Koronavírus

Benkő Tibor: a Magyar Honvédség háromezer embernek ad munkát a következő fél évben

A Magyar Honvédség háromezer embernek ad munkát a következő fél évben - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred laktanyájában szerdán; a budapesti Irinyi János laktanyában csaknem 30 speciális önkéntes tartalékos kezdte meg a kiképzését.



Benkő Tibor a jelentkezettek előtt tartott beszédében kiemelte: a Magyar Honvédség vállalta, hogy részt vesz a kormány gazdaságvédelmi akciótervében, munkahelyteremtéssel. A koronavírus-járvány miatt sok ember elvesztette az állását - mondta, hozzátéve: a gazdaság újraindulásához, új munkahelyek létrejöttéhez idő kell.



A honvédség határozott idejű szerződéssel, hat hónapos önkéntes katonai szolgálati formában nyújt segítséget az ide jelentkezőknek - ismertette. Tájékoztatása szerint most tizennégy helyszínen indul el mintegy 450 új speciális önkéntes tartalékos katona kiképzése.



Benkő Tibor kitért arra, hogy ez a szolgálati forma eltér a szerződéses katonai jogviszonytól, mert az önkéntesek bármikor ki tudnak lépni az állományból, ha vissza tudnak térni a polgári életbe.



Arról is tájékoztatott, hogy országosan a szerződéses katonai pályát választókkal együtt jelenleg 25 helyszínen tartanak katonai kiképzést. A szerződéses katonákra szigorúbb előírások vonatkoznak, ott alkalmassági vizsgálaton kell átesni. A tapasztalataik szerint a jelentkezők 25-30 százaléka tud túljutni ezen az erőpróbát jelentő alkalmassági vizsgálaton - mondta, hozzátéve: a tartalékosok is jelentkezhetnek szerződéses katonának.



A miniszter a szolgálat megkezdéséhez és eredményes teljesítéséhez fontosnak nevezte, hogy a jelentkezők érezzék: egy közösséghez tartoznak, egymást segíteniük, támogatniuk kell. "Bajtársi formában kell együtt élniük" - fogalmazott a tárcavezető, azt kérve: legyen kitartásuk, akarják végig csinálni amit vállaltak.



Ugyanakkor, ha adódik lehetőségük a munka világában újból elhelyezkedni, akkor, és csakis akkor, lépjenek ki - húzta alá. A kiképzés közben felmerülő nehézségeket a parancsnokok akkor tudják kezelni, ha arról információjuk van. Ezért azt javasolta a jelentkezőknek, hogy bizalommal forduljanak a parancsnokaikhoz.



Arról is beszélt, hogy a Magyar Honvédség csatlakozása a gazdaságvédelmi akciótervhez kettős célt szolgál: egyrészt a hosszú távú megbízható munkalehetőség nyújtásával szeretnék elősegíteni, hogy a gazdaság minél előbb visszatérjen a veszélyhelyzetet megelőző állapotába. Az is cél, hogy az emberek megismerkedjenek a katonai hivatás fontosságával, mert "bármilyen nehéz helyzetbe kerül az ország, a Magyar Honvédség mindig ott van, a katonákra mindig szükség van" - hangoztatta.

Benkő Tibor közölte: a Magyar Honvédség jelenleg a honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében teljesen megújul, 21. századi modern technikai eszközök érkeznek, amelyek kezeléséhez jól felkészített, kiváló katonákra van szükség. Olyan emberekre, akik elkötelezettek az ország, a nemzet iránt, és lojálisak a magyar emberekhez - mondta.