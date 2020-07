Koronavírus

Kásler: szerdán kapja meg 170 ezer egészségügyi dolgozó a bruttó 500 ezer forintos juttatását

170 ezer egészségügyi dolgozó kapja meg bruttó 500 ezer forintos juttatását a koronavírus-járvány idején tanúsított helytállásáért szerdán, illetve a napokban; az egyszeri rendkívüli jutalomra a kormány 101 milliárd forintot biztosít - jelentette be az emberi erőforrások minisztere szerdán Budapesten.



Kásler Miklós a Semmelweis-nap alkalmából tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány - ígéretéhez híven - meghálálja az egészségügyben dolgozók áldozatvállalását. A juttatást Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be március elején a Kossuth rádióban.



Rendkívüli juttatást kapnak mások mellett a kórházak, a szakrendelők, az egynapos sebészeti ellátást nyújtó szolgáltatók, az Országos Mentőszolgálat és az Országos Vérellátó Szolgálat dolgozói, köztük orvosok, ápolók, asszisztensek, takarítók, valamint a műszaki és adminisztratív területen dolgozók, háziorvosok, fogorvosok, védőnők, főállású iskolaorvosok.



A miniszter közölte azt is, hogy a kormány korábbi döntése értelmében júliustól 10 százalékkal emelkedik a pedagógusok bére, ágazati szakmai pótlékként. Emlékeztetett, 2013 óta átlagosan 50 százalékkal nőtt a pedagógusok bére, és 2010-hez képest 355 milliárd forinttal költenek többet a pedagógusok bérére.