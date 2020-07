Koronavírus

Nézőpont: Orbán Viktor a járványkezelés nyertese

Egyértelműen növekedett az Orbán Viktor munkájával elégedettek aránya a koronavírus-járvány kezelésének következtében; jelenleg a magyar társadalom 62 százaléka elégedett a miniszterelnöki munkájával - közölte legfrissebb - ezer ember megkérdezésével készített - közvélemény-kutatása eredményét a Nézőpont Intézet az MTI-vel.



Írásos összegzésük szerint a miniszterelnöknél ez a mutató az elmúlt évekhez és az év elejéhez képest is "szintet tudott lépni". Míg az előző években a magyarok fele, jelenleg csaknem a megkérdezettek kétharmada elégedett a kormányfő munkájával.



"Egyértelműen profitált politikailag a miniszterelnök a koronavírus elleni hatékony fellépésből" - fogalmazott az intézet.



A részletekről közölték: míg 2018-ban és 2019-ben 50 százalék környékén mozgott (50, illetve 52 százalék) a kormányfő munkájával való elégedettség éves átlagban, addig idén már év elején is ennél jobban teljesített Orbán Viktor ebben a mutatóban (54 százalék).



A június 24. és 26. között végzett kutatás azt mutatja, hogy jelenleg tízből hat ember a kormányfő mögött áll (62 százalék), a munkájával elégedetlenek aránya jelenleg nem éri el az egyharmadot - jelezték.



Az intézet szerint ennek hátterében az állhat, hogy a koronavírus-járvány során "a védekezés határozottan, a nyugat-európai országokhoz képest pedig jóval sikeresebben működött".



Úgy folytatták, hogy az Orbán Viktorral elégedettek tábora még a kormánypártok szimpatizánsi körénél is nagyobb, a Nézőpont Intézet májusi kutatási eredményei ugyanis azt mutatják, hogy a teljes népesség 42 százaléka Fidesz-szimpatizáns.



A Nézőpont prognózisa szerint 2022-ben az országgyűlési választás "sokkal inkább fog a miniszterelnök-jelöltek személyéről, mint a pártok népszerűségéről szólni". Hozzátették: "az ellenzéknek így a győzelemhez két nehéz akadályt is sikerrel át kellene ugrania": elsőként közös miniszterelnök-jelöltet kellene találniuk, de egyelőre inkább arról lehet tudni, hogy ki nem lesz Orbán Viktor ellenjelöltje, arról nem, hogy ki jöhet szóba. Úgy folytatták: másodsorban a majdani közös jelöltről "el kell hitetnie" az ellenzéknek, hogy jobban kormányozna, mint a hivatalban lévő kormányfő. "Az Orbán Viktor munkájával való kimagasló elégedettség miatt ez különösen nagy kihívás lesz az ellenzéknek" - összegzett az intézet.