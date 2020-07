Koronavírus-járvány

Bérlakásba költözhet tíz rászoruló Miskolcon

Az öt 55 négyzetméteres lakást a szervezet miskolci Hajléktalanokat Gondozó Központjának diplomás szociális munkásai újították fel.

A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete támogatásával tíz hajléktalan ember kezdhet munkára épülő, önfenntartó és önellátó életet, amelyre az elmúlt két évben a humanitárius szervezet szociális munkásai készítették fel őket - közölte a Vöröskereszt megyei szervezete az MTI-vel kedden.



A tájékoztatás szerint a program indulásakor, 2018-ban, a Hajléktalanokat Gondozó Központ figyelme mellett, szakmai és anyagi támogatásával albérletekben kezdhettek új, önálló életet a mintaprogramban részt vevő hajléktalanok, akik az elmúlt 24 hónapban szakmát szerezhettek, megtanulták jövedelmüket beosztani, takarékoskodni.



Mindez a társadalmi beilleszkedésüket szolgálta. A felkészítő időszak megvalósítására a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 53 millió forintot fordított, amelyet a Széchenyi 2020 program pályázatán nyert el - írták.



Közölték: a program most új fejezethez érkezett, tíz rászoruló a napokban beköltözik azokba az önkormányzati lakásokba, amelyeket a Magyar Vöröskereszt kért és bérel a miskolci önkormányzattól.



A programba bevont hajléktalanok - akik korábban a Hajléktalanokat Gondozó Központ szolgáltatásait vették igénybe - most tartós és biztonságot nyújtó, önálló háztartást vezetnek majd. Ennek feltétele a munkavállalás. Jövedelmükből maguk fizetik a lakások rezsijét, takarékoskodniuk kell, és be kell tartaniuk az együttélés szabályait.