Környezetszennyezés

Épp régi sífelszereléseket és kacatokat dobáltak ki az erdőbe, amikor rajtakapták őket - képek

Gyenes Levente, Gyömrő polgármestere osztotta meg az esetet Facebook-oldalán. Mint írta, zéró tolerancia van érvényben a szemetelőkkel szemben.



"Lassan nem telik el úgy hét, hogy ne bukna le újabb és újabb illegális szemetelő, aki egy nagy nyilvános szemétlerakónak nézi városunkat. Szerencsére mi is egyre hatékonyabban vesszük fel a küzdelmet velük szemben" - írta.



"Múlt héten Gyálról érkeztek egy jókora sitt halom lerakói, akik kézre is kerültek, ezen a hétvégén Kerepesről jöttek a hívatlan vendégek az egyik kiserdőnkbe, hogy kidobálják lomjaikat. Régi sífelszerelések és egyéb kacatok kerültek így a városunk melletti erdőbe" - tette hozzá.



A szemét kipakolása közben azonban a rendészek is a helyszínre értek és a Kerepesről érkező párral összeszedették a szemetüket, valamint környezetkárosítás miatt rendőri intézkedést is kértek velük szemben.



Ekkor derült ki még néhány váratlan érdekesség hívatlan “vendégekről”.



Ezt így foglalta össze a polgármester: "Körözés alatt álló autóval, körözött személyként ne indulj el június végén sífelszereléseddel a gyömrői erdőbe szemetelni..."