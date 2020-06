Gyász

Meghalt Ónody György, a Magyar Rádió korábbi vezető szerkesztője

Életének 87. évében, rövid kórházi ápolást követően hétfőn meghalt Ónody György, a Magyar Rádió korábbi főszerkesztő-helyettese, vezető szerkesztője, külpolitikai munkatársa - közölte az elhunyt fia, Ónody Tamás pénteken az MTI-vel.



Ónody György 1934-ben született Szekszárdon. 1967-től a Magyar Rádió külpolitikai rovatának munkatársa volt, 1975-1983 között és 1988-1995 között rovatvezetőként, 1993-ban főszerkesztő-helyettesként, 1995-től vezető szerkesztőként dolgozott.



Munkája során megjárta a Közel-Keletet, tudósított észak-afrikai országokból, időszakosan New Yorkból, majd öt évig párizsi tudósítóként is dolgozott.



Nyugdíjba vonulása után is folytatta külpolitikai elemző könyveinek írását, legtöbb munkája a Közel-Keletről szól. Utolsó megjelent könyve (Iszlám és kard, 2016) az arab tavasz és az Iszlám Állam fejleményeinek egyik első monografikus feldolgozása volt.