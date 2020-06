Koronavírus-járvány

Ózongenerátorokat vásárolt a Volánbusz a hatékony fertőtlenítésért

A Volánbusz a veszélyhelyzet megszűnése után is fokozott figyelmet fordít a kórokozók elleni küzdelemre autóbusz-járatain, ezért 58 ózongenerátort vásárolt.



A Volánbusz Zrt. pénteken azt közölte az MTI-vel, hogy március óta csaknem 650 autóbusz belső légterében végeztettek ózonos fertőtlenítést. Az eljárás hatékonysága olyannyira meggyőző volt, hogy úgy döntöttek, saját gépeket vásárolnak.



Az 58 ózongenerátor nyolcmillió forintba kerül; az új készülékekkel naponta csaknem 350 autóbuszt tisztítanak, így húsz nap alatt a teljes - mintegy 6500 buszból álló - járműállomány sorra kerül.



Hozzátették, hogy az ózon az egyik legerősebb oxidáló- és fertőtlenítőszer, minden ismert mikroorganizmust megsemmisít, és - ellentétben a hagyományos vegyszerekkel - a baktériumok, vírusok és gombák nem válnak immunissá ellene.



Közölték: továbbra is fokozottan takarítják az állomásokat is, és országszerte 700 érintésmentes kézfertőtlenítő-adagolót helyeztek ki.