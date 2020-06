Állati

Életmentő műtétet hajtottak végre a Nyíregyházi Állatpark hím gorilláján

A gondozók látták, hogy duzzadt a nyelve, nem eszi meg a kedvenc gyümölcseit és vizet is nagyon nehezen tudott inni. 2020.06.24 18:21 MTI

Szájsebész és radiológus szakemberek bevonásával hajtottak végre életmentő műtétet a Nyíregyházi Állatpark nyugati síkvidéki gorilláján.



A 24 éves, több mint 180 kilogramm súlyú, Djumbha névre keresztelt hím gorilla gondozói az egyik nap azt tapasztalták, hogy az állat nehezen rág és nyel, kétnapnyi megfigyelés után az orvosok az altatásos műtét mellett döntöttek - mondta Járos Ildikó, a park vezető állatorvosa a műtétről szerdán tartott tájékoztatón.



A gondozók látták, hogy duzzadt a nyelve, nem eszi meg a kedvenc gyümölcseit és vizet is nagyon nehezen tudott inni, így attól tartottak, hogy a nyelési nehézségei később komolyabb légzési problémákat okozhatnak. Mivel az állatorvosok nem tudták pontosan, mit keressenek, az elaltatott gorilla szájüregét és nyakát a helyszínen megröntgenezték, majd az ultrahangos vizsgálatnál találtak rá az állat nyelvének tövén lévő nagy tályogra.



Az öt-hat centiméter nagyságú elváltozásból nagy mennyiségű, közel fél deciliter váladékot szívtak le fecskendővel, a gorilla addig hörgő légzése pedig szinte azonnal javulni kezdett - idézte fel az állatorvos. Járos Ildikó hozzátette, mivel lélegeztetni nem lehetett az állatot, az orvosi csapatnak egy esetleges légcsőmetszésre is fel kellett készülnie, hogy komplikáció esetén meg tudják menteni az életét.



Az állat a műtét közben lassan ébredezni kezdett, ezért az állatorvosok intravénásan adtak még neki altatót - jegyezte meg a szakember. Djumbha jól viselte a három héttel ezelőtti beavatkozást, a műtét után antibiotikumokat kapott, néhány nap alatt teljesen meggyógyult.



Az állatorvos elmondta, hogy a műtét kockázata - a főemlősök komplikált altatása miatt - igen nagy volt.



Mint hozzátette, az igazi problémát a műtét után tapasztalták a gondozók, mivel Djumbha nagyon jó érzékkel válogatta ki a finomságok közül a neki nem tetsző gyógyszereket. Hosszú kísérletezés után a szakemberek mindig más-más, nagyon erős ízű és szagú koktélokban oldották fel a gyógyszert annak érdekében, hogy az állat szervezetébe a megfelelő mennyiségű hatóanyag jusson be.