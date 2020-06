Kiegyensúlyozottság

Szorosabb együttműködést kér a parlamenttől az ombudsman

A jelenleginél több jogszabály-tervezetet, reális határidővel kér az Országgyűléstől előzetes kontrollra hivatala számára az alapvető jogok biztosa. 2020.06.23 02:32 MTI

Kozma Ákos a parlament igazságügyi bizottságának hétfői ülésén a 2019-es tevékenységéről szóló beszámolójának szóbeli kiegészítése során felidézte, hogy tavaly 108 jogszabályt küldött előzetes véleményezésre az Országgyűlés a hivatalnak, 2018-ban még 154 volt ez a szám. Azt kérte: változzon az a tendencia, hogy néhány órát ad a parlament egy-egy jogszabálytervezet előzetes véleményezésére.



Elmondta, hogy az ombudsmani hivatal az elmúlt évben 57 jelentést adott ki, amelyek közül 19 jogalkotási javaslatot tartalmazott, 16 pedig gyermekjogi tárgyú volt. Jelezte: az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága is elismerően szólt a magyar ombudsmani hivatal gyermekjogi tevékenységéről.



Kozma Ákos kitért arra is: az elektronikus közérdekű bejelentési rendszeren keresztül 368 beadvány érkezett a hivatalhoz, ami 20 százalékkal több, mint 2018-ban.



A Nemzeti Megelőző Mechanizmus keretében tízszer tettek előre nem bejelentett látogatást büntetés-végrehajtási intézményekben, 3167 ember fogvatartási körülményeit ellenőrizték. Szándékos bántalmazásra utaló körülményeket nem tártak fel - fűzte hozzá.



Kérdésekre válaszolva emlékeztetett arra, hogy a hivatal részt vesz annak a bizottságnak a munkájában, amelyet a győri gyermekgyilkosság nyomán hozott létre az igazságügyi tárca a rendszerszintű hibák kivizsgálása céljából, és a Nemzeti Megelőző Mechanizmus keretében foglalkoztak a migráns gyerekek helyzetével, illetve meg fogják fogalmazni az álláspontjukat a transzneműeket érintő jogszabály-változások okán is.



Ugyanakkor több folyamatban lévő ügy, illetve téma kapcsán - mint például a Mátrai Erőműben történt környezetszennyezés vagy az iskolaőrökről szóló jogszabály - türelmet kért a képviselőktől.



Hangsúlyozta, hogy az ombudsman csupán javaslatokat tehet, ám fejlett demokráciákban - mint amilyen a magyar is - az államnak illik elfogadnia az ombudsmani ajánlásokat.



Az igazságügyi bizottság végül ellenszavazat nélkül, kilenc igen vokssal, négy tartózkodás mellett elfogadta az ombudsmani beszámolót.