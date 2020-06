Koronavírus-járvány

Orvosi Kamara: a síelésből koronavírusosan visszatért orvos nem követett el etikai vétséget, amikor műtött

Rovó László szabályosan és felelősen járt el, amikor nem vonult önkéntes karanténba, hanem munkába állt. Sőt, a koronavírust sem az erősen fertőzött Dél-Tirolban kaphatta el, hanem Szegeden. 2020.06.22 17:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lezárult az orvosi kamara vizsgálata és kiderült, a karantént kihagyó, észak-olaszországi útja után koronavírusosan operáló orvos, Rovó László nem követett el etikai mulasztást – számolt be róla a SzegedMa.



A Szegedi Tudományegyetem rektora, továbbá a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója március 22-én erősítette meg közleményében, hogy megfertőződött az új típusú koronavírussal. Mint írta, március elején egy magáncélú külföldi utazáson vett részt Dél-Tirolban. Utána bement dolgozni, műtött is, amíg fel nem merült, hogy beteg lehet. Rovó miatt mintegy 120 laborvizsgálat történt, sok egészégügyi dolgozó esett ki a munkából, amíg az eredményeire várt. Végül hat fertőzött egészségügyi dolgozót találtak március végén Szegeden.



A Magyar Orvosi Kamara (MOK) Csongrád megyei területi szervezetének etikai bizottsága hivatalból és azonnali hatállyal eljárást indított a professzorral szemben, ennek született meg most az eredménye. A vizsgálat, amit elfogultság miatt végül a MOK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete folytatott le, a SzegedMa szerint azt állapította meg, hogy Rovó szabályosan és felelősen járt el, amikor észak-olaszországi útja után beállt műteni, és ezzel nem veszélyeztetett senkit.



Sőt, a vizsgálat arra jutott, hogy Rovó nem az erősen fertőzött Dél-Tirolban kaphatta el a koronavírust, hanem Szegeden. Utóbbi megállapítást arra alapozzák, hogy az orvos útitársai nem fertőződtek meg. Előbbit pedig a SzegedMa által idézett részlet szerint többek között arra, hogy Senálesben, ahol Rovó járt, áprilisig nem regisztráltak koronavírusos beteget.



A kormány egyébként már februárban arra figyelmeztetett, hogy annak, aki Észak-Olaszországban járt, ajánlott önként az elkülönítést választania. A MOK továbbá azzal is érvel az orvos mellett, hogy szerintük minden szükséges óvintézkedést megtett, és különben sem voltak súlyosak a tünetei - írta a hvg.hu.