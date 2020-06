Belpol

Az LMP 123 módosító javaslatot nyújt be a 2021-es költségvetéshez

Az LMP 123 módosító javaslatot nyújt be a 2021-es költségvetéshez, ami több mint 2500 milliárd forintnyi átrendezést tartalmaz - jelentette be a párt társelnöke szombati sajtótájékoztatóján.



Kendernay János a közösségi oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: az LMP szerint a 2021-es költségvetésnek a zöld fordulatot és az újjáépítést kell szolgálnia.



Azt mondta: ehhez először a szociális válságot kell megállítani, emelve a létfontosságú szociális juttatásokat és a közszolgálatban állók bérét. Emellett zöld fordulatra van szükség, az erőforrások pazarlásának megállítására és válságálló, zöld munkahelyek teremtésére, meg kell állítani "a helyi önkormányzatok kifosztását", valamint védeni és fejleszteni kell a lokális gazdaságokat - tette hozzá.



A kormány által benyújtott költségvetési tervezetet "a pazarlás és a jövő felélésének költségvetésének" nevezte, majd közölte: a gazdaság kitettsége és az erőforrásokkal történő gazdálkodás mai állapota nem teszi válságellenállóvá Magyarországot.



Az LMP javaslata szerint 780 milliárd forint értékben létrehoznának egy zöld gazdaságfejlesztési és klímavédelmi alapot - ismertette. Ebből finanszíroznák többek között a zöld munkahelyek tízezreit teremtő széleskörű épületenergetikai felújítási programot, a villamos- és távhőrendszer fejlesztését a megújuló energiák szélesebb körű alkalmazása érdekében, az energetikai innovációt, a klímaalkalmazkodási feladatokat, a leromlott vízi közművek felújításának megkezdését, a környezeti kármentesítését és az erdővédelmi programot.



A klímaváltozás megfékezéséhez az energiafelhasználás mértékét is jelentősen csökkenteni kell - hangsúlyozta. Az LMP ezért évi 300 milliárd forintos kerettel komplett épületfelújítási programot indítana, amely a legjobb technológiákat alkalmazva akár 85 százalékkal csökkentené az épületek fogyasztását és a rezsiköltségeket is.



Kendernay János szerint a következő hónapokban derül ki, hogy a klímavédelmet komolyan vevő kormányok "zöld ösztönzők" segítségével képesek lesznek-e nemcsak az eddig klímavédelmi erőfeszítéseket megvédeni, hanem a járványt a zöld fordulat eszköztárával katalizátoraként hasznosítani és a jövő nyerteseivé válni.