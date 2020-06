Budapest

Lánchíd - Főpolgármester-helyettes: "ha belerokkanunk, akkor is megcsináljuk"

A főváros mindenképpen szeretné felújítani a Lánchidat, de a beruházást a Váralagút megújítása nélkül képzeli el, és az sem biztos, hogy a pesti oldali villamospálya-alagút felújítására is lesz pénze. Erről Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes nyilatkozott egy csütörtöki budapesti háttérbeszélgetésen. A Lánchíd-beruházásról úgy fogalmazott: "ha belerokkanunk, akkor is megcsináljuk".



Közölte, tárgyalnak az Európai Beruházási Bankkal (EIB) arról, hogy átalakítsák a hitelszerződést; reményeik szerint jelentős részben ebből a fejlesztési forrásból végeztetik majd el a Lánchíd felújítását.



A főpolgármester-helyettes szerint valójában a kormány "nettó szempontból" nem ad bele semmit a beruházásba, mert az állami támogatásként várható 6 milliárd forinttal "igazából csak az áfa összegét" adják oda. Hozzátette: a főváros ezt tudomásul vette, de azt kérte a kormánytól, hogy a pénzt a pályatestre fordíthassák, a Váralagút felújítása nélkül.



Kiss Ambrus elmondta, a kormány még nem módosította az erre vonatkozó határozatot úgy, hogy a Váralagút felújítása nélkül is érvényes legyen a 6 milliárdos támogatás.



Erre még vár a főváros - tette hozzá.



Azt is kérték továbbá, hogy ne 18 hónapig tartson a híd lezárása, mert azt árdrágítónak tartják, szemben a kormány álláspontjával.



Közölte, reményeik szerint augusztusban "feltételes közbeszerzést" tudnak kiírni a Lánchíd pályatestének felújítására. Ennek "szakmai feltétele", hogy egy új műszaki keretrendszerben szétválasszák egymástól a hídtest és a pesti villamosalagút felújítását, mert ez utóbbi attól függ, mennyi pénz áll majd rendelkezésükre a beruházásra.



Elmondta, a főváros utasítására a BKK már felkérte a Főmtervet az új hídszakvélemény elkészítésére, és az még júniusban meglesz.