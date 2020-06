Turizmus

Budapestet népszerűsíti a Magyar Turisztikai Ügynökség új kampánya

Budapest a magyaroknak is mindig tud újat mutatni, tele van felfedezésre váró élménnyel, amelyek miatt a magyar családoknak is érdemes útra kelniük. 2020.06.18 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a budapesti turizmus népszerűsítése érdekében új kampányt kezdett, különleges perspektívából mutatva meg a fővárost - közölte az MTÜ csütörtökön az MTI-vel.



Budapest a magyaroknak is mindig tud újat mutatni, tele van felfedezésre váró élménnyel, amelyek miatt a magyar családoknak is érdemes útra kelniük - hangsúlyozták.



Az MTÜ Magyarország belföldi turizmusának újraindítása érdekében június 1-je óta arra ösztönzi a magyar családokat, hogy aki teheti, induljon útnak, és fedezze fel ismét Magyarország kincseit, ismerje meg a vidéki tájakat.



A mostani, hétfőn kezdődött kampányban az MTÜ "Budapest csodáit" helyezi a középpontba, a főváros régen látott vagy épp ismeretlen attrakcióit, felfedezésre váró élményeit ajánlja a belföldi utazók figyelmébe. Budapest nagyszerű világváros, ahol a hagyomány és az innováció, a történelem és a fiatalos, modern pezsgés egymást kiegészítve nyújt emlékezetes élményeket - mutatnak rá.



Az ügynökség fontosnak tartja, hogy azok a magyar családok, baráti társaságok és egyedül utazók is felfedezzék a magyar fővárost, akik egyébként csak rövid időre keresnék fel. Most mindezt zsúfoltság nélkül, a megszokottnál jóval kényelmesebben és nyugodtabb körülmények között tehetik meg - fűzték hozzá.



Az MTÜ közleményében rámutat: a koronavírus-járvány egyik napról a másikra törte derékba a turizmus folyamatosan felfelé ívelő, évről évre rekordokat döntő sikerágazatát, Budapest pedig különösen kiszolgáltatott a nemzetközi vendégforgalomnak. Ezért az MTÜ kampánya arra is fel kívánja hívni a figyelmet, hogy egy budapesti városlátogatás most a fővárosi szállásadók, vendéglátók boldogulását, rajtuk keresztül pedig a gazdaságot is támogatja - olvasható a közleményben.