Koronavírus

Maruzsa: jó döntés volt megtartani az érettségit

Jó döntésnek bizonyult az érettségi megtartása a járványhelyzetben, hiszen végül egyetlen megbetegedést sem regisztráltak a vizsgázó diákok között - mondta a köznevelési államtitkár csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, Magyarországon egyetlen napra sem állt le az oktatás a koronavírus-járvány miatt, és mivel sikerült megszervezni az érettségiket is, a felsőoktatási felvételit is meg lehetett tartani.



Sikeresen zárták a tanévet, amelyet nem kellett sem rövidíteni, sem hosszabbítani - emelte ki.



Nagyon készülnek - például tájékoztató anyagokkal, továbbképzésekkel - az őszi időszakra, hogy a váratlan helyzeteket is kezelni tudják. Ugyanakkor optimisták, mert a járványhelyzet jelentősen javult, ezért arra számítanak, hogy egy "hagyományos" tanév kezdődhet el - fogalmazott.



Elmondta azt is, hogy eddig 61 tankönyvet dolgoztak át az új Nemzeti alaptanterv alapján; az oktatási intézmények ezeket már megtekinthetik, és módosíthatják rendeléseiket. Júliusban mintegy 13 millió tankönyvet kell legyártani, ezeket augusztusban szállítják majd ki.