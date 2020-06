Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: egy új fertőzöttet regisztráltak - és jól megölelték egymást

Mindössze egy új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta: az adatok továbbra is kedvezőek, a gyógyultak száma 2547, ez a háromszorosa az aktív fertőzöttek számának. A 964 aktív fertőzött közül 210 ember van kórházban, közülük 16-an szorulnak gépi lélegeztetésre. Az elmúlt 24 órában két idős, krónikus betegségben szenvedő ember halt meg.



A járvány idején összesen 242 139, a vírus örökítőanyagának kimutatásán alapuló laboratóriumi vizsgálatot végeztek el - tette hozzá.



Az országos tisztifőorvos szólt arról is: a járvány alatt Magyarországra 93 esetben "importálták", vagyis hurcolták be a vírust külföldről. Ausztriából 33, az Egyesült Királyságból 17, Olaszországból és Németországból 5-5, Spanyolországból és Törökországból 4-4, Franciaországból, Svájcból, Izraelből, az Egyesült Államokból és Iránból 3-3, Hollandiából és Mexikóból 2-2, Csehországból, Portugáliából és Saint Luciából 1-1 esetben érkezett Magyarországra koronavírussal fertőzött ember.



Kitért arra, hogy a megbetegedettek nemek szerinti eloszlása nem változott: a fertőzöttek 57 százaléka nő.



Az aktív betegek megyénkénti eloszlásában sincs változás: Budapesten 377 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, Zala megyében 151-et, Komáromban és Pest megyében 128-at, Fejérben 127-et, Nógrádban 24-et, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 11-et, Csongrád-Csanádban hatot, Hajdú-Bihar megyében 4-et, Békés, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében 2-2-t, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém megyében egy-egy aktív fertőzöttet tartanak nyilván. Baranya, Bács-Kiskun, Heves, Tolna és Somogy megyében nincs regisztrált aktív fertőzött - mondta el.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára virágcsokrot ad át Müller Cecília országos tisztifőorvosnak a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs utolsó alkalommal megtartott online sajtótájékoztatója után 2020. június 17-én. Jobbról Gál Kristóf rendőr alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője.

A koronavírus-fertőzés következtében elhunytak száma a következőképpen alakult: Budapesten 340-en, Pest megyében 93-an, Fejérben 43-an, Komárom-Esztergomban 38-an, Zalában 16-an, Veszprém megyében 8-an, Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád-Csanád megyében 6-6-an, Baranya, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében két-két ember veszített életét a járvánnyal összefüggésben. Nem történt haláleset Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyében - ismertette.



Müller Cecília elmondta azt is, hogy az összes fertőzött 40 százaléka az idős korosztályból került ki, és nem történt a vírushoz köthető haláleset Magyarországon a 30 évesnél fiatalabbak körében. A 20 év alattiak korcsoportjában a járvány ideje alatt csupán 90 esetet regisztráltak.



Az országos tisztifőorvos visszatekintésében elmondta, 2019 év végén értesültek arról a hatóságok, hogy vírusos tüdőgyulladás megbetegedéseket jelentettek Kínából, ahol először zoonózisnak (állatról emberre terjedő megbetegedés) tartották a fertőzést.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) január 27-én kiadott jelentése szerint 11 országból 37 megbetegedést regisztráltak, március 2-án pedig már 66 országból érkeztek koronavírus-fertőzésről jelentések.



Müller Cecília kiemelte, a WHO január végén bejelentett egészségügyi veszélyhelyzete előtt Magyarország már megtette a szükséges intézkedéseket, itthon március 4-én regisztrálták az első koronavírus-fertőzést két iráni egyetemistánál. A betegek száma folyamatosan emelkedett, és az első esetek után nagyjából egy hónapig azonosítani tudták a behurcolt eseteket és kontaktkutatással a többi fertőzöttet. Az első, a járvánnyal összefüggő haláleset március 15-én történt - emlékeztetett.



A szakember felidézte: májusban a napi új esetek száma 11 és 79 között változott, a nyilvántartások alapján az aktív esetek száma abban az időszakban 1029 volt, ami már csak 44 százaléka az áprilisi adatnak.



Müller Cecília szerint Magyarországon nem volt rendkívül látványos a járványgörbe "kiugrása", az első hullám egy ellaposított járványgörbét mutatott, aminek köszönhetően "egy picit fellélegezhetünk".



Kiemelte, a vírus jelen van, az óvintézkedéseket, a higiénés szabályokat továbbra is be kell tartani.



Az operatív törzs utolsó napi sajtótájékoztatóján Müller Cecília mindenkinek megköszönte a járvány idején végzett munkáját, a védekezésben nyújtott segítségét és kitartását.